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Туск рекомендует лидерам ЕС дать Лондону отсрочку по Brexit

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  • 23.10.2019, 10:33
Туск рекомендует лидерам ЕС дать Лондону отсрочку по Brexit
ДОНАЛЬД ТУСК

Это необходимо для избежания нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что будет рекомендовать лидерам стран Евросоюза согласиться на предложенный Лондоном перенос даты "Брекзита". Об этом он написал во вторник, 22 октября, в своем Twitter, пояснив, что перенос даты необходим во избежание нерегулируемого выхода Великобритании из ЕС, сообщает dw.com.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем и временно приостанавливает рассмотрение законопроекта о "Брекзите" парламентом страны. Это произошло после того, как нижняя палата британского парламента отвергла предложение Джонсона за три дня ратифицировать соглашение по выходу Великобритании из ЕС, которое он заключил с Брюсселем. Таким образом у британского премьера все меньше шансов осуществить "Брекзит" к 31 октябрю - эту дату он неоднократно называл в качестве последнего срока.

Формально правительство Великобритании 19 октября попросило Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора, устанавливающей регламент и сроки выхода Соединенного Королевства из ЕС. Однако в сопутствующем письме Джонсон подчеркнул, что "не будет вести переговоры об отсрочке с Европейским Союзом".

Растранжиривание времени и энергии

Уходящий с должности председателя Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во вторник раскритиковал процесс "Брекзита". Вызванные этим решением Лондона более чем трехлетние переговоры с Брюсселем "были растранжириванием времени и энергии", заявил он. Глава Еврокомиссии отметил, что всегда будет сожалеть о решении Лондона. "Мы можем посмотреть в зеркало и быть уверенными, что сделали всё, чтобы это был урегулированный выход", - отметил он.


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