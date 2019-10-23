Владимир Непомнящих: Я продолжу раскачивать лодку с пиратами 6 23.10.2019, 11:22

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Владимир Непомнящих

На БТ перепугались от слов «импичмент Лукашенко».

Выступление кандидата в депутаты от ОГП гомельчанина Владимира Непомнящих не пустили в эфир телеканала «Беларусь-3» вечером 22 октября. «Вместо меня по телевизору показали достопремечательности Гомельщины, церкви, костелы», — отметил кандидат в депутаты в интервью «Радыё Свабода».

Он уверен, что причина, почему запись не пошла в эфир, это первый пункт его программы, «Импичмент Лукашенко».

«От этих слов на телевидении, видимо, просто наложили в штаны. Хотя я ничего такого не сказал! Импичмент — законная процедура. Я же не сказал его на кол посадить. Тем более я предлагал, чтобы Лукашенко возглавил хоккейный клуб — это значит, что я с уважением отношусь к нему, желаю ему спокойной старости», — пояснил Непомнящих.

Активист заявил, что идет на «выборы», зная, что не может попасть в «парламент».

«Я иду, чтобы рассказать народу правду, чтобы раскачать эту лодку с пиратами», — добавил кандидат.

«Значит, я все правильно сказал, что так они перепугались. Я говорил о стране для жизни, где проводят "Славянский базар" и строят туалеты за миллион долларов, а по телевизору крутят ролики о собирании по копейке детям на лекарства. Это маразм, подлость. Лично мне стыдно за такую страну», — прокомментировал свое выступление кандидат.

Непомнящих в своей программе написал, что при смене власти сотрудников КГБ и ОМОН нужно внести в особый список и применить к ним «презумпцию виновности», а депутатам парламента сделать минимальную зарплату.

Активист заявил, что сегодня выставит около универмага «Гомель» агитационный пикет.