Зеленский назвал два условия проведения нормандского саммита 5 23.10.2019, 17:58

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Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что встреча состоится после разведения войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что других условий для проведения нормандского саммита, кроме согласования формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках на Донбассе, нет.

«Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках», — сказал он в интервью segodnya.ua.

По словам президента, встреча в нормандском формате состоится после завершения разведения сил в Петровском и Золотом, что пока не удается сделать из-за постоянных обстрелов. На участке в Станице Луганской разведение состоялось.

«Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна», — сказал Зеленский.