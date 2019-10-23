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Зеленский назвал два условия проведения нормандского саммита

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  • 23.10.2019, 17:58
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Зеленский назвал два условия проведения нормандского саммита
Владимир Зеленский

Президент Украины заявил, что встреча состоится после разведения войск.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что других условий для проведения нормандского саммита, кроме согласования формулы Штайнмайера и разведения войск на трех участках на Донбассе, нет.

«Мы договорились, что у нас должна быть встреча, когда мы согласуем текст так называемой формулы Штайнмайера и когда у нас будет разведение на трех участках», — сказал он в интервью segodnya.ua.

По словам президента, встреча в нормандском формате состоится после завершения разведения сил в Петровском и Золотом, что пока не удается сделать из-за постоянных обстрелов. На участке в Станице Луганской разведение состоялось.

«Там разведение не происходит из-за нарушения режима тишины, но я думаю, что все обязательно произойдет и следующим шагом будет встреча в нормандском формате. Другая информация мне просто не известна», — сказал Зеленский.


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