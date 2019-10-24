Прорыв дамб в Красноярском крае РФ: число пострадавших выросло 3 24.10.2019, 9:52

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ФОТО: ТАСС

Власти РФ решают, что делать с найденным сейфом с золотом.

Число поcтрадавших при прорыве нескольких дамб золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае выросло до 18 человек. Об этом сообщила официальный представитель министерства здравоохранения края РФ Зоя Масленникова, передает Сибирь. Реалии.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших. 22 октября Следственный комитет сообщил, что найдены тела 17 человек, которые ранее числились пропавшими без вести. Сейчас в этом статусе находятся еще трое рабочих.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела о прорыве дамб передали в центральный аппарат СК.

Спасатели также нашли сейф с золотом, хранившийся в специальном нежилом доме. Находившиеся там охранники числятся среди пропавших без вести. Внутри сейфа обнаружили 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Следствие попросит суд арестовать имущество, изъятое на прииске, для того чтобы возместить ущерб родственникам погибших.

Золотодобывающая артель принадлежит холдингу "Сибзолото". При этом местные власти заявили, что прорванная дамба не была зарегистрирована. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Был задержан директор компании-собственника артели "Сисим" Максим Ковальков, горный мастер Евгений Александров и начальник участка Андрей Еганов. Их подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ, на время следствия их отправили в СИЗО.

Семьям погибших в Красноярском крае рабочих выплатят по 1 млн рублей вне зависимости от места их проживания, сообщили в администрации правительства края. 20 пострадавшим из резервного фонда выплатят от 50 тысяч до 500 тысяч рублей в зависимости от степени вреда здоровью. Семьям пропавших без вести – до 500 тысяч рублей адресной материальной помощи.

Разрушение пяти дамб технологического водоема золотодобывающей артели на реке Сейба в Красноярском крае произошло 19 октября ночью. Волна, прорвавшая конструкции, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Вода затопила два рабочих общежития временного типа в поселке Щетинкино Курагинского района.