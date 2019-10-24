Эдвард Сноуден заявил о попадании в «ловушку» в России 2 24.10.2019, 14:18

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Эдвард Сноуден

Бывший агент ЦРУ критически относится к российским законам о слежке.

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что попал в ловушку в России из-за того, что у него аннулировали американский паспорт. Об этом он сообщил в интервью Джо Рогану, опубликованном на YouTube, пишет «РБК».

Он рассказал, что давно выступал с критикой российских властей, в частности, Путина, а также российских законов о слежке. «Мне не становится легче быть в ловушке в стране, которую я не выбирал», — сказал он.

Сноуден отметил, что когда он был на пути в Латинскую Америку, власти США аннулировали его паспорт, в результате чего он «оказался в ловушке в России».

В 2013 году он сообщил о существовании методов слежки американских спецслужб за гражданами и о прослушке телефонов мировых лидеров. Россия предоставила ему убежище, которое продлили на три года в 2017 году. При этом Москва поставила ему условие — прекращение деятельности против США.

Сноуден рассказывал, что когда он приехал в Россию, его попытались завербовать российские спецслужбы, однако он отказался. Он также отмечал, что просил убежища у 27 стран.