Владимир Непомнящих: Власти напугало сочетание двух слов 2 24.10.2019, 14:16

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Активист рассказал о своем видеообращении, которое наделало столько шуму.

Владимир Непомнящих — кандидат в депутаты от Объединенной гражданской партии. Его агитационное выступление на телеканале «Беларусь-3» должно был пройти 22 октября в 19 часов. Но через некоторое время после записи Непомнящих узнал, что выступление сняли с эфира, сообщает телеканал «Белсат».

«Основным пунктом моей программы, что я и озвучил на телевидении, является импичмент Лукашенко. По-видимому, их напугало сочетание двух слов: «импичмент» и «Лукашенко». Они наделали в штаны по полной программе. Поэтому и не показали моего выступления», — рассказал Владимир Непомнящих.

По словам заместителя председателя Белорусского ассоциации журналистов Бориса Горецкого, снятие выступления в таком случае недопустимо, поскольку оно никак не нарушает действующее законодательство и служит частью агитационной кампании кандидата в депутаты, пользующегося своим правом на присутствие в эфире:

«Он может призывать к чему угодно по избирательному законодательству, кроме насильственных действий по изменению режима и так далее. Поэтому если человек выступает за импичмент Лукашенко – это его право, он имеет право это сказать, и это должно было выйти в эфир. Поэтому мы расцениваем это как яркий случай цензуры, который произошел буквально в первые дни разрешенной агитации».