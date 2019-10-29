закрыть
29 октября 2019, вторник, 12:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Десять тигров застряли на польско-белорусской границе

3
  • 29.10.2019, 9:37
  • 1,870
Десять тигров застряли на польско-белорусской границе

Грузовик ехал из Италии в Россию.

На польско-белорусской границе застрял грузовик с десятью тиграми, который ехал из Италии в Россию. В Беларусь их не впустили из-за отсутствия всех необходимых документов, а владелец отказывается их возвращать в Италию, пишет Gazeta Wyborcza (перевод — tut.by).

Тигры отправились из Италии в Россию 22 октября. Их перевозят в ящиках. Животные истощены, один из тигров уже умер.

Как рассказала директор Познанского зоопарка Ева Зграбчинская, с ней связалась главная ветеринарная инспекция и попросила помочь животным. Зоопарк в Познани может принять только шесть тигров. Другие зоопарки помочь отказались.

Застрявших на приграничной автостоянке в грузовике тигров кормят покупной курицей из магазина, но их состояние ухудшается из-за нахождения в ящиках.


популярное за неделю

Мнение

Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк
Мы все мечтаем жить по-другому
Мы все мечтаем жить по-другому Ирина Халип
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў