В Казахстане рассказали, сколько нефти хочет покупать Беларусь 10 29.10.2019, 19:32

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При этом Россия не хочет пропускать нефть из Казахстана.

В Казахстане рассказали, сколько нефти и нефтепродуктов хочет покупать Беларусь. В Минске надеются на поставки от 1 до 3,5 млн тонн. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев. "Это коммерческие переговоры", — цитирует его слова ТАСС.

Беларусь договорилась с Казахстаном о поставках нефти и нефтепродуктов 25 октября во время визита в Нур-Султан Александра Лукашенко. Текст соглашения был согласован и должен был еще пройти "внутригосударственные процедуры". Объемы поставок не озвучивались. Лукашенко анонсировал консультации с Россией по поводу транзита нефти из Казахстана. В интервью журналистам из Казахстана перед визитом он заявил, что Россия не пропускает нефть из Казахстана.

Белорусское руководство ищет альтернативные российскому варианты поставок нефти в нашу страну. Казахстан — один из них.