В Минске появится новый киноклуб: в день открытия покажут фильм про Юрия Шевчука 30.10.2019, 19:01

Юрий Шевчук

Фильм снял Павел Селин.

3 ноября в Минске открывается новый киноклуб “Артформат”. Любители авторского кино смогут встречаться, смотреть фильмы на языке оригинала, обсуждать и знакомиться с их создателями. На первой встрече на большом экране покажут документальный фильм Павла Селина “Юра музыкант” о бессменном лидере группы “ДДТ” Юрии Шевчуке. Режиссёр и автор сценария представит картину лично.

Закулисье концертов, работа над альбомами, репетиции и выступления перед многотысячными залами в десятках городов — чтобы всё это зафиксировать, съемочная группа сопровождала музыканта на протяжении 11 лет.

“За эти годы съёмки то прекращались, то каким-то чудом возобновлялись. Зачем я это делал? Затем, что для меня Шевчук — своеобразный камертон реальности. Он как никто способен пропустить через себя жизнь и облечь её в слово. А этот фильм — попытка глазами моего героя увидеть, как изменилась Россия за 11 лет, стихи Шевчука и он сам, его музыка, группа ДДТ”, — отмечает Павел Селин.

Как сообщили Еврорадио в агентстве ARS Communications Minsk, площадками для встреч членов клуба станут кинотеатры VOKA CINEMA и Silver Screen. Показ фильма “Юра музыкант” состоится 3 ноября в 19:00 в зале VOKA CINEMA.