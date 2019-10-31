Под Пинском из-за лопнувшего колеса столкнулись два грузовика

Под Пинском из-за лопнувшего колеса столкнулись два грузовика9
- 31.10.2019, 16:35
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Один человек погиб, два пострадали.
Один из водителей погиб при столкновении двух грузовиков в Пинском районе, сообщили tut.by в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 31 октября, около 13.25, на 431-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. Установлено, что 27-летний водитель МАЗа двигался в сторону Пинска. По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее левое колесо, он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, которым управлял 60-летний мужчина.
В результате ДТП водитель МАЗа от полученных травм умер на месте происшествия, а его 59-летний пассажир и водитель второго грузовика получили травмы и были госпитализированы.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.