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Под Пинском из-за лопнувшего колеса столкнулись два грузовика

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  • 31.10.2019, 16:35
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Под Пинском из-за лопнувшего колеса столкнулись два грузовика
Фото: ГАИ

Один человек погиб, два пострадали.

Один из водителей погиб при столкновении двух грузовиков в Пинском районе, сообщили tut.by в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 31 октября, около 13.25, на 431-м километре трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ. Установлено, что 27-летний водитель МАЗа двигался в сторону Пинска. По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее левое колесо, он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик, которым управлял 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель МАЗа от полученных травм умер на месте происшествия, а его 59-летний пассажир и водитель второго грузовика получили травмы и были госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: ГАИ
Фото: ГАИ
Фото: ГАИ

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