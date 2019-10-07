Ученые нашли в Израиле огромное поселение возрастом более 5 тысяч лет 1 7.10.2019, 15:33

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Фото: Ariel David

В городе проживало около шести тысяч человек.

Археологи обнаружили на севере Израиля руины огромного города возрастом более пяти тысяч лет. Город был построен на месте крупной деревни, которая существовала на этом месте двумя тысячами лет ранее, пишет zn.ua.

По словам исследователей, расцвет города, который находился на месте локации Эйн Эсур, пришелся на ранний бронзовый век. Тогда его населяло около шести тысяч человек. Такое население было, например, в Иерихоне и Мегиддо, городах, которые существовали на территории Южного Леванта примерно в то же время.

Исследователи подчеркивают также, что Эйн Эсур был меньше, чем города Мессопотамии и Египта, которые существовали параллельно с ним, но был уникальным для своего региона, который включал современные Иерусалим, Иорданию и южную Сирию.

Эйн Эсур был крупным поселением уже около семи тысяч лет назад, что свидетельствует о том, что древние люди, населявшие территорию Южного Леванта, начали строить города гораздо раньше, чем считалось до этого.