Ученые показали внешность человека через 1000 лет 12 7.10.2019, 22:21

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На внешность повлияет массовое пристрастие к гаджетам.

Специалисты Университета Толедо совместно с американскими учеными предсказали, как будут выглядеть люди через тысячу лет, передает znaj.ua.

Разработчики создали уникальную 3D-модель женщины по имени Минди. По задумке, у человека будущего может быть много недостатков. В первую очередь на внешность повлияет массовое пристрастие к гаджетам.

Оказалось, что самое главное отличие Минди от современников - это кривая спина и толстые мышцы шеи. К такому может привести сидячий образ жизни и постоянная работа за компьютером. Кроме того, у девушки искривлена кисть правой руки после длительного взаимодействия со смартфоном. Локоть согнут по той же причине.

Минди моргает не внешним, а внутренним веком. Таким образом разработчики защитили ее зрение от постоянного излучения. Есть предположение, что через тысячу лет у человека значительно уменьшится объем головного мозга — из-за излучений, которые исходят от мобильных устройств. К тому же густые волосы останутся в прошлом для человека.

С помощью подобной визуализации авторы проекта хотят привлечь внимание человечества к деформации, которая происходит с телами от чрезмерного увлечения гаджетами.