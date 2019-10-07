закрыть
8 октября 2019, вторник, 1:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые показали внешность человека через 1000 лет

12
  • 7.10.2019, 22:21
  • 9,251
Ученые показали внешность человека через 1000 лет

На внешность повлияет массовое пристрастие к гаджетам.

Специалисты Университета Толедо совместно с американскими учеными предсказали, как будут выглядеть люди через тысячу лет, передает znaj.ua.

Разработчики создали уникальную 3D-модель женщины по имени Минди. По задумке, у человека будущего может быть много недостатков. В первую очередь на внешность повлияет массовое пристрастие к гаджетам.

Оказалось, что самое главное отличие Минди от современников - это кривая спина и толстые мышцы шеи. К такому может привести сидячий образ жизни и постоянная работа за компьютером. Кроме того, у девушки искривлена кисть правой руки после длительного взаимодействия со смартфоном. Локоть согнут по той же причине.

Минди моргает не внешним, а внутренним веком. Таким образом разработчики защитили ее зрение от постоянного излучения. Есть предположение, что через тысячу лет у человека значительно уменьшится объем головного мозга — из-за излучений, которые исходят от мобильных устройств. К тому же густые волосы останутся в прошлом для человека.

С помощью подобной визуализации авторы проекта хотят привлечь внимание человечества к деформации, которая происходит с телами от чрезмерного увлечения гаджетами.


популярное за неделю

Мнение

У атамана нет золотого запаса
У атамана нет золотого запаса Константин Скуратович
Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў