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Подорожание бензина ускорит рост цен в Беларуси

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  • 8.10.2019, 13:33
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Подорожание бензина ускорит рост цен в Беларуси

Кто это будет компенсировать?

Розничные цены на автомобильное топливо подорожали на 1 копейку с 22 сентября, а также с 29 сентября. В сентябре концерн «Белнефтехим» заявил, что в условиях усилившихся внешних рисков, в том числе рисков потери финансовой устойчивости НПЗ из-за налогового маневра России, вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты.

Как рост цен на бензин в ближайшее время отразится на кошельке белорусов и на экономике страны в целом? Об этом в комментарии Myfin.by рассказал экономический эксперт Алексей Авдонин.

– В настоящее время действительно нет определенной стабильности мирового нефтяного рынка. И динамика цен на нефть сильно подвержена внешним непредсказуемым факторам, таким как любые инциденты в ключевых странах нефтедобычи. События в Саудовской Аравии показали, что с помощью СМИ и беспилотных дронов можно вызвать резкий скачок стоимости нефти на мировом рынке.

Надо понимать, что в условиях гиперчувствительности товарно-сырьевых рынков и девальвационной войны, к которой перешли США, неизбежно будет наблюдаться повышение котировок основных биржевых товаров – в первую очередь нефти и золота.

Поэтому стоит и в дальнейшем ожидать постепенного увеличения цен на нефть. А для белорусских НПЗ помимо названных внешних рисков добавляется фактор налогового маневра. Как результат – цена для белорусских потребителей будет повышаться.

В этих условиях НПЗ необходимо каким-то образом компенсировать свои издержки. Но резко повысить цены на нефтепродукты они не могут, опасаясь различных негативных социально-экономических последствий. Поэтому для «Белнефтехима» наиболее оптимальным является переход к еженедельному повышению стоимости топлива.

Конечно, ничего хорошего это не несет для белорусской экономики. Топливо является ключевой составляющей в себестоимости всей производимой продукции и услуг на территории Беларуси. И рост цен на продукты нефтепереработки, естественно, будет сказываться на ускорении инфляционных процессов в Беларуси и снижении реальных доходов населения, на повышении стоимости потребительской корзины.

В этой связи рост цен на топливо и как результат – подорожание товаров и услуг – должны компенсироваться какими-то особыми мерами со стороны Нацбанка и Совета Министров по недопущению резкого инфляционного давления на белорусскую экономику и на кошелек нашего потребителя.


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