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Видеофакт: В Минске мужчина ногой разломал зеркало неправильно припаркованного авто

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  • 8.10.2019, 13:59
  • 2,355
Видеофакт: В Минске мужчина ногой разломал зеркало неправильно припаркованного авто

Его задержали.

Столичные милиционеры задержали мужчину, который в порыве гнева нанес несколько ударов по неправильно припаркованному автомобилю, сообщили tut.by в ГУВД Мингорисполкома.

В милицию с заявлением о повреждении авто обратился 30-летний минчанин. Он пояснил, что приехал на автостоянку, но, не найдя свободного места, оставил ненадолго свой автомобиль напротив других машин и ушел.

В его отсутствие к автомобилю подошел мужчина, машина которого оказалась заблокирована, и ударил ногой по капоту. А когда потерпевший вернулся с извинениями и собирался отъехать, неизвестный сломал ногой боковое зеркало.

Милиционеры установили личность фигуранта и задержали его. Им оказался 40-летний ранее не судимый минчанин. Ущерб причиненного вреда составил порядка 300 рублей. Материалы проверки передали в Следственный комитет для дачи правовой оценки.


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