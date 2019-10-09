Экономист: Белорусы вынуждены продавать валюту из-за бедности 12 9.10.2019, 11:53

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Фото: AP

Основная часть доходов тратится на еду и оплату ЖКХ.

По данным Нацбанка за сентябрь 2019 года, люди по-прежнему остаются чистыми продавцами наличной валюты. Белорусы сдают больше иностранных денег, чем покупают, вот уже 3,5 года подряд за редкими исключениями, сообщает kp.by.

При этом чистые продажи валюты (то есть превышение продажи над покупкой) неуклонно падают. Так, за первые полгода 2019-го, по сравнению с тем же периодом 2018-го, чистая продажа валюты населением стала меньше почти в 2,5 раза! В сентябре 2019 года тенденция продолжилась: белорусы сдали в банки 699,5 млн долларов, что на 2,1% меньше, чем в августе. С наличной валютой люди тоже расставались менее охотно - на 7,3% реже. Покупка пусть и незначительно, но тоже упала на 0,5% за месяц - до 551,4 млн долларов.

Всего же за 9 месяцев чистая продажа наличной валюты в стране составила 1,165 млрд долларов.

- Почему население сейчас чаще продает валюту, а не покупает? Это означает, что люди зачем-то потрошат свои валютные заначки.

- Грубо говоря, чистые продажи валюты появились не из-за богатства, а из-за бедности, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. - Основная причина - снижение реальных доходов, которое происходит с начала 2015 года. Потом наступила резкая девальвация и рецессия - замедление экономики. Зарплаты упали в реальном выражении и в валютном эквиваленте. Нужно понимать, что большая часть страны не сильно богата, поэтому тратит свои доходы на первоочередные нужды: еду и услуги ЖКХ. Если ваша зарплата упала на 20%, вы же не сможете на 20% меньше есть. Вы захотите как-то поддерживать прежний уровень жизни, чтобы количество еды не уменьшилось так же, как и зарплата. Понятно, что у некоторых нет сбережений. Но большинство людей залазят в свои сбережения, по традиции - валютные. Валюту вынимают из-под подушки или снимают со счета и меняют в банке, чтобы жить как раньше.

Есть факторы, которые не связаны с доходами, но тоже влияют на размер продаваемой населением валюты:

Например, больше белорусов стали выезжать на заработки за пределы страны, присылать сюда валюту и продавать ее, чтобы здесь жить. Но оценить, сколько наличных привезли из других стран, невозможно. Еще один фактор - постепенно снижается доля валютных депозитов, а доля рублевых - растет. Рублевые сейчас выгоднее для большинства. Поэтому те, у кого были валютные депозиты, частично переводят их в рублевые, а для этого продают валюту, - говорит аналитик.