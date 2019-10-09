Зеленский провел переговоры с Меркель
- 9.10.2019, 22:03
Это уже пятый разговор между президентом Украины и канцлером Германии.
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня по телефону обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.
"Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Мельник.
2 октября Меркель заявила, что встреча четырех лидеров стран нормандской четверки пройдет в Париже.