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Зеленский провел переговоры с Меркель

  • 9.10.2019, 22:03
Зеленский провел переговоры с Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Это уже пятый разговор между президентом Украины и канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня по телефону обсудили вопрос восстановления территориальной целостности Украины. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Только состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и Федеральным канцлером Ангелой Меркель. Этот чрезвычайно тесный доверчивый личный контакт двух лидеров – наше самое мощное политическое оружие для восстановления территориальной целостности Украины", - отметил Мельник.

2 октября Меркель заявила, что встреча четырех лидеров стран нормандской четверки пройдет в Париже.


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