Cергей Шнуров: Лекарство многим только снится 3 1.11.2019, 17:13

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Сергей Шнуров

Известный рок-музыкант прокомментировал сокращение количества врачей в России.

«От менингита заячьей лапой

Протри головку три разá.

Умолкли в селах эскулапы.

Рецепт шаман всем рассказал.

Пусть надрываются коменты, -

«Подвел какой нам идиот,

Под санкции медикаменты,

Оставив только бинт и йод?»

Лекарство многим только снится,

Но это, братцы, лишь цветочки.

Сперва закроются больницы,

И доведенные до точки,

Затем уйдут из школ кто в бога

Не верил. Физики, допустим.

Под крик - туда им и дорога.

В Китай уедут, в захолустье.

И заживим тогда мы, братцы

Духовно, как святой Агриппа.

Молитвой с бесом будем драться,

Его считали раньше гриппом», — прокомментировал в Instagram сокращение количества врачей в России рок-музыкант Сергей Шнуров.