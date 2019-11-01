Cергей Шнуров: Лекарство многим только снится

Cергей Шнуров: Лекарство многим только снится3
- 1.11.2019, 17:13
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Известный рок-музыкант прокомментировал сокращение количества врачей в России.
«От менингита заячьей лапой
Протри головку три разá.
Умолкли в селах эскулапы.
Рецепт шаман всем рассказал.
Пусть надрываются коменты, -
«Подвел какой нам идиот,
Под санкции медикаменты,
Оставив только бинт и йод?»
Лекарство многим только снится,
Но это, братцы, лишь цветочки.
Сперва закроются больницы,
И доведенные до точки,
Затем уйдут из школ кто в бога
Не верил. Физики, допустим.
Под крик - туда им и дорога.
В Китай уедут, в захолустье.
И заживим тогда мы, братцы
Духовно, как святой Агриппа.
Молитвой с бесом будем драться,
Его считали раньше гриппом», — прокомментировал в Instagram сокращение количества врачей в России рок-музыкант Сергей Шнуров.