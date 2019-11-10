Господин Обидкин 10 Дмитрий Растаев, «Солидарность»

10.11.2019, 11:06

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Дмитрий Растаев

В Беларуси появился «тот самый» чиновник.

Ну, наконец-то! Дождались. Таперича и в наших зеленях появился господин Обидкин – высокопоставленный чиновник, нервно реагирующий на выпады в свой адрес. И это не Александр Григорьевич.

Тот за 25 лет «на службе у народа» заброневел настолько, что никакая шпилька из народных уст эту броню не проколет. Даже если триста NEXT встанут у него над ухом и будут орать «Крывавы рэжым!», он только ухо почешет и спросит: «Куда, куда бежим?»

Ну, может, раз в год и пожалуется российским журналистам, что, мол, плявузгают наши свядомыя всякую безглуздицу – на том и финиш.

Совсем другое дело Владимир Владимирович, который Макей. Это натура тонкая: мешки с картошкой не тягает, арбузы с девками не трущит. И жена его искусство в массы несет. В общем, белая кость.

И все бы ничего, да есть у костей ахиллесова пята – обидчивы до неприличия.

Случилась давеча оказия: на творческий вечер Макеевой супруги из самой Москвы приехал сам Филипп Киркоров. А поскольку такие люди просто так по чужим тусовкам не шастают, это событие вызвало массу пересудов.

В любой стране бы вызвало, не только в нашей – дела светские есть дела светские – но Владимира Владимировича это почему-то сильно задело. Настолько сильно, что он накатал массивную ответку – и не где-нибудь, а на официальной странице (!) белорусского МИД в Facebook. Оказалось, с Киркоровым они давние друзья, и тот сам вызвался выступить на вечере, причем, совершенно бесплатно, даже дорогу оплатил из своего кармана.

«Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность», – пригвоздил министр к позорному столбу всех «конспирологов и изобретателей сплетен».

Каким рогом бульварные сплетни касаются внешнеполитического ведомства, так и осталось загадкой. Фейсбучные комментаторы посоветовали главе МИД завести персональный аккаунт и не смешивать личное с государственным.

Пыль только-только начала оседать, как грянул новый скандал: Владимир Владимирович был замечен на открытии кафе с российским рэпером Тимати и раздачей халявных бургеров.

И опять Владимира Владимировича обидело, что журналисты неправильно осветили его выход в свет. Правда, на этот раз аккаунт МИДа не пострадал – высокие обидки транслировала в массы Вера Полякова, та самая супруга. «Мы вообще не имеем права никуда выйти?» – возмутилась она.

При этом актриса посетовала, что ее «бесконечно поливают грязью», хотя единственное, что она могла «натворить» в этой жизни – «влюбиться в человека, связанного с политикой».

Что ж, любовь дело хорошее. Как и семья. Как и дружба. Вот только в цивилизованных странах люди, связанные с политикой, обычно проводят четкую грань между политическими делами и семейными, не говоря уж о дружеских.

Политика – дело публичное, и если человек хочет в нем преуспеть, он должен продумывать каждое свое слово, каждый свой шаг. Куда можно ходить с семьей, а куда лучше не надо. Где можно встречаться с друзьями, а где лучше нет. Что можно писать на фейсбуке, а что лучше приберечь для личного дневника.

Это какой-нибудь Иван Скипидарыч с Автаза может накатить пивка и пойти, куда зенки глядят – хоть к Киркорову, хоть на Тимати, хоть в канализационный люк. Грамотный политик такой роскоши себе позволить не может. Потому что есть вещи, приличествующие статусу, а есть неприличествующие – и общество на них реагирует очень чутко.

Если бы к жене германского или, скажем, американского министра прилетел какой-нибудь Рикки Мартин, то, будь он хоть трижды любезным другом, это стало бы не только темой для сплетен и заметок в таблоидах, но и предметом парламентских разбирательств – депутаты непременно решили бы проверить, а не на деньги ли налогоплательщиков прилетала звезда. И это – нормально. Потому что цивилизованный формат политики – прозрачность и подотчетность обществу.

Но в Беларуси парламент нем, а общество бесправно – от него у нас ничего не зависит – поэтому ни шаги свои, ни слова белорусские «отцы нации» обдумывать не привыкли. То есть, может, они их и обдумывают, но совсем не в том русле, что там о них скажет народ. А потом обижаются, возмущаются, как мы «низко пали», не хотим, лентяи такие, «получить хоть крупицу правды».

Да не мы, дороженькие, пали, а вы! Не мы правды не хотим – а из вас ее тянуть, лебедка треснет. Вы народ превратили в «народец», в серую массу, которую можно гонять, шпынять, держать в полумраке – а она и не пикнет. Вы перестали стесняться «народца», точите, что хочете, а если «народец» вдруг подает голос, вздрагиваете и удивляетесь: «Как так?». Да вот так.

Научитесь сперва вести себя цивилизованно, а уж потом обвиняйте народ во всех тяжких. Он, хоть и серая масса, да не безголовая – все видит, все слышит, все понимает, и во многих вопросах гораздо цивилизованнее своих «слуг». Можно, конечно, не принимать его в расчет – но он-то в расчет принимает все! Задумайтесь об этом.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»