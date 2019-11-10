Брестчане: Требуем от правительства немедленно закрытия завода АКБ! 1 10.11.2019, 14:54

О чем говорится в резолюции, принятой на воскресном митинге.

Сегодня в Бресте прошел массовый митинг против завода АКБ, сообщил корреспондент Charter97.org. Акция была разрешена властями и проходила в парке Воинов-интернационалистов.

В конце мероприятия его участники приняли резолюцию митинга:

«Мы, жители Бреста и Брестского района, участники агитационного митинга «Нет свинцовому заводу!» в поддержку кандидата в депутаты «палаты представителей» Ирины Омельянчук сегодня, 10 ноября 2019 года, собрались тут для защиты жизни и здоровья наших близких от свинцовой угрозы, нависшей над Брестом и Брестским районом, учитывая многочисленные нарушения при проектировании и строительстве завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», основываясь на незаконности размещения данного свинцового предприятия в Свободной экономической зоне «Брест», учитывая 41 тысячу подписей жителей Брестского региона против строительства аккумуляторного завода под Брестом, основываясь на требовании брестчан не иметь под Брестом данное опасное для их здоровья свинцовое предприятие, требуем от правительства и местных органов власти окончательного закрытия аккумуляторного завода «АйПауэр» под Брестом!».