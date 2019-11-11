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Назван самый популярный фильм года

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  • 11.11.2019, 21:41
  • 1,826
Назван самый популярный фильм года

Решение приняли зрители.

В рамках церемонии награждения ежегодной премией People’s Choice Awards был назван лучший фильм. Об этом сообщается на официальном сайте премии People’s Choice Awards, пишет korrespondent.net.

По итогам зрительского голосования им признана лента «Мстители: Финал».

Кроме того, сыгравший роль Железного человека Роберт Дауни-младший признан лучшим актером 2019 года.

В 2018 году победителем People's Choice Awards также стала лента Marvel - Мстители: Война бесконечности.


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