Николай Статкевич: Большинство белорусов ненавидит диктатора 6 12.11.2019, 8:47

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Николай Статкевич

Лидер Белрусского Национального Конгресса выступил на заседании Социнтерна в Минске.

На заседании Комитета Социалистического Интернационала в Минске Николай Статкевич выступил с докладом о ситуации в Беларуси, сообшает пресс-служба «Народной грамады»:

Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас в Минске.

Народная Грамада рассматривает проведение заседание Комитета СИ в Беларуси как поддержку нашей борьбы за свободу. Спасибо за солидарность!

а) Политическая система

Действующую в нашей стране политическую систему мы определяем как авторитарный паразитарный режим.

Более 25 лет власть принадлежит одному человеку. Избранный на честных выборах, он через фальсифицированный «референдум» отменил разделение властей и присвоил себе неограниченные полномочия.

Демократические институты превращены в муляжи. У «парламента» декоративные функции. Он лишь утверждает любые решения, предложенные администрацией «президента». Декреты «президента» имеют приоритет перед законами.

Судебная система полностью подчинена режиму. Процент оправдательных приговоров ничтожен. Выиграть экономический иск у государственных структур практически невозможно.

Местное самоуправление реально не существует, управление в регионах осуществляют чиновники, назначенные «президентом».

Все электронные и крупные печатные СМИ управляются или контролируются режимом. Критика режима на них никогда не звучит.

б) Избирательная система

Она лишь муляж настоящей. Избирательные комиссии почти полностью сформированы из специально отобранных и подконтрольных представителей власти. Сейчас идет «парламентская кампания». Из 63 000 членов участковых избирательных комиссий только 21 от демократических организаций.

Широко используется принуждение к 5-дневному предварительному голосованию студентов, работников государственных предприятий и учреждений, служащих силовых структур. Официальные цифры досрочно проголосовавших избирателей составляют больше трети от их списочного числа.

В ночь перед основным днем выборов урны для досрочного голосования вскрываются чиновниками, их содержимое подменяется. Число бюллетеней за кандидата от власти в них оказывается 95-99%.

Этого было бы достаточно для «победы». Но фальсификация предварительного голосования носит только вспомогательный, страхующий характер. В основной день голосования избирательные комиссии лишь имитируют подсчет бюллетеней. Наблюдатели не имеют право реально наблюдать подсчет, приближаться к столу, где он производится, даже делать фото или селфи. Нарушители запретов немедленно удаляются милицией.

Поэтому результаты «выборов» делаются известными уже после публикации списка кандидатов. Представители оппозиции отсутствуют не только в «парламенте», но и в местных представительных органах власти. Правда, три года назад в состав «парламента» были избраны (реально – назначены) две представительницы демократических организаций. Слишком активно и критично по отношению к режиму они себя не вели. Но ЕС увидел в их назначении признак либерализации и снял свои символические санкции с режима.

в) Экономика

Большая часть экономики контролируется государством. Система управления государственными предприятиями архаична, что ведет к неэффективности, потере конкурентоспособности и рынков. Но такая экономика решает иные, не экономические задачи – контроль за финансовыми потоками, собственностью и избирателями на рабочих местах. Она часть общей системы по удержанию власти над страной.

Например, 90% работающих находятся на краткосрочных контрактах. Открыто проявляющим недовольство просто не продлевают контракт и они остаются без средств к существованию.

Государственная экономика, кроме ее сырьевой части, производит убытки, а не прибыль. Огромный государственный аппарат и убыточные государственные предприятия поддерживаются на плаву за счет российских дотаций. В отдельные годы они составляли до 26% ВВП Беларуси.

Сейчас дотации уменьшились до 10% ВВП и продолжают уменьшаться. Это привело к экономической депрессии и росту социальной напряженности. Российское руководство требует взамен за сохранение дотаций полного выполнения подписанного 20 лет назад договора о Союзном государстве.

Реально это означает поглощение Беларуси Россией.

Лукашенко пока упирается, но при этом категорически отказывается от реформ, необходимых для сохранения государства. Он боится потерять контроль над обществом. Но уменьшение российских дотаций ведет созданную им политико-экономическую модель к неизбежному краху.

г) Социальная ситуация

Растущие экономические проблемы перекладываются на плечи населения. В большинстве регионов приемлемой считается работа за 150 долларов в месяц. Люди вынуждены уезжать на заработки в другие страны. Более миллиона белорусов работает за границей.

Лукашенко потерял поддержку людей. Более 80% хотят реформ, хотят смены власти. Большинство ненавидит диктатора.

д) Оппозиция

Оппозиции не оставили других действенных рычагов влияния на ситуацию, кроме массовых протестных акций.

«Народная Грамада» находится на самом острие борьбы за свободу и права людей. Несколько лет назад мы инициировали создание Беларуского Национального Конгресса, куда вошли 7 общенациональных организаций и 18 региональных коалиций. Мы стремимся вернуть людям смелость и надежду, разбудить общество. БНК выдвинул меня кандидатом в президенты на выборах 2020 года.

Нам известен лишь один рецепт борьбы со страхом. Это личный пример и тренировка.

В 2017 году мы собрали в центре Минска 5 тысяч человек, чтобы протестовать против абсурдного налога на безработных. Протесты распространились по всей стране, этот налог был отменен.

е) Текущие «выборы»

Сейчас в стране проходит «парламентская кампания». В Беларуси мажоритарные «выборы» в 110 округах. Кандидаты в «депутаты» могут выдвигаться зарегистрированными партиями, коллективами больших предприятий и гражданами. Последний способ выдвижения требует, чтобы инициативная группа собрала больше 1000 подписей граждан. В том числе, и на пикетах на улицах городов.

В любое другое время за пикет в центре города можно легко угодить под арест. Поэтому «Народная Грамада» активно использовала это «окно свободы». Мы зарегистрировали 36 инициативных групп во всех значимых городах страны. Наши активисты организовали в них пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов. И разместили на своих стендах плакаты с жесткой критикой диктатора. Лозунг «Лукашенко должен уйти!» был там самым умеренным.

Используя эти пикеты, мы собрали людей на митинги в 20 городах страны, где призывали к борьбе за перемены и демократию.

В последний день сбора подписей мы провели митинг в Минске. На нем почти все наши кандидаты сожгли свои удостоверения и остановили свое участие в фальшивых «выборах».

ж) Уроки смелости и солидарности от «Народной Грамады»

После нашего выхода из кампании был незаконно арестован один из ее организаторов Сергей Спариш. Мы восприняли это, как месть режима за наши лозунги и поэтому ненадолго массово вернулись на “выборы”.

27 октября мы провели в 11 городах страны пикеты в защиту нашего товарища. Для безопасности пикетов мы использовали юридические рамки избирательной кампании нашего зарегистрированного кандидата Владимира Арцымана. На пикетах опять использовались те самые плакаты, которые так взбудоражили многих. Мы заявили, что в случае репрессий против наших товарищей, мы будем проводить такие пикеты до конца “выборов”.

29 октября в День памяти жертв сталинских репрессий мы провели мемориальное мероприятие у главного офиса КГБ. 50 активистов со свечами в руках стали у главного входа в это здание, а священник провел ритуал изгнания из него «лукавого беса».

2 ноября Сергей Спариш вышел на свободу. Он сейчас здесь, в составе нашей делегации.

Дерзкая и яркая кампания «Народной Грамады» стала примером для многих демократических кандидатов. В их выступлениях, в отличие от предыдущих парламентских «выборов», стал все чаще звучать наш лозунг «Лукашенко должен уйти!» и прямая критика диктатора.

з) Наши планы

Мы эффективно использовали эти фейковые «выборы», чтобы стать сильнее.

Мы готовимся к решающей президентской кампании. В ее начале нам придется бороться за право кандидата от «Народной Грамады» и БНК участвовать в выборах. В 2015 году, после моего освобождения из тюрьмы, Лукашенко назначил мне 8 лет ограничения в правах. В том числе, вопреки Конституции мне запрещено участие в выборах.

Но мы и наши союзники четко понимаем – если позволить диктатору самому назначать себе соперников, то у общества не будет никаких шансов избавиться от него мирным путем.

Драматические перемены в Беларуси неизбежны. Мы готовимся к ним, чтобы эти перемены были во благо нашей страны и людей. Для этого мы наращиваем силы.

Мы рассчитываем на поддержку и солидарность наших друзей во всем мире. Как мы чувствуем эту поддержку от руководства СИ все долгие годы нашей борьбы.

Спасибо за вашу солидарность!