Сказки Венского леса 1 13.11.2019, 9:25

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Из визита Лукашенко в Австрию вышел «пшик».

Никаких прорывов на переговорах в Вене не произошло. 12 ноября правитель Беларуси и президент Австрии, по сути, обменялись набором банальностей на тему развития отношений, пишет на сайте naviny.by политолог Александр Класковский.

Московский «Коммерсантъ» по этому поводу потроллил заголовком: «Лукашенко вспомнил дорогу в Евросоюз». Накануне же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на журналистский вопрос, понимает ли Кремль, по какому поводу, о чем будут идти переговоры Лукашенко в Австрии и Латвии, и следят ли за этими переговорами, заявил (цитата по РИА Новости): «Это же суверенное государство, и совершенно нормально, что оно осуществляет контакты с другими странами».

Песков добавил, что после таких переговоров Москва и Минск информируют друг друга о каких-то важных элементах.

В Вене Лукашенко козырнул тем, что Австрия участвовала в создании Белорусского металлургического завода в Жлобине, австрийские инвестиции в Беларусь за прошлый год составили около 300 млн долларов, а сейчас с участием австрийских компаний прорабатываются новые проекты на общую сумму свыше миллиарда долларов.

На переговорах австрийская сторона планировала, правда, затронуть и тематику прав человека, но об этом белорусские госСМИ вряд ли сообщат. Как и о том, что президент Александер Ван дер Беллен, с которым встретился Лукашенко, — фигура чисто представительская, поскольку Австрия — парламентская республика.

Итоги общения белорусский диктатор резюмировал для прессы в основном округлыми фразами вроде: «Констатируем, что сообща способны внести весомый вклад в восстановление стабильности и укрепление международной безопасности».

Также выяснилось, что два Александра обсуждали всякие вопросы типа поддержки кандидатуры Австрии на выборах в состав непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы и выброса парниковых газов.

Хорошо, конечно, что так далеко глядят и глобальным потеплением обеспокоены, но на «прорубание окна в Европу» вся эта повестка явно не тянет.

Выезд в Старый Свет ради галочки?

Поясню для тех, кто не в курсе. 30 октября Лукашенко, проведя параллель между собой и Петром I, заявил: «Австрия, Латвия и другие страны — это окно после всего того забора, который был вокруг нас выстроен. И более того: кое-кто санкции вводил. Поэтому нам приходится не то что заново, а уже на новом уровне, в новые времена прорубать эти окна и выстраивать дороги».

Ранее же министр иностранных дел Владимир Макей , объясняя, почему Лукашенко в мае не полетел на саммит «Восточного партнерства» в Брюссель, подчеркивал: «Пока мы не можем говорить о том, что мы достигли высокого уровня развития наших отношений с Европейским союзом… Визит должен быть максимально результативным, максимально насыщенным».

Нынешний визит в Австрию белорусские госСМИ всячески стараются подать как «исторический». Ну, им не впервой сочинять всякие сказки Венского леса. Если же глянуть без розовых очков, то налицо выезд в Старый Свет ради галочки. Дальше тянуть с ответом на приглашение было бы уже совсем не комильфо.

Сенсацией же было бы, скажи вдруг Лукашенко в Вене, что мы хотим вступить… нет, не в Евросоюз, это чистая фантастика, а скажем, в Совет Европы, в котором состоят все страны континента, кроме Беларуси. Тут уж и Россия не зацепится: сама там.

Но по поводу членства в Совете Европы Лукашенко кротко заявил: «...Примете — спасибо, нет — потерпим». Однако вопрос ведь упирается в отмену смертной казни. И даже моратория на нее хватило бы, чтобы Минск вернули в качестве специально приглашенного в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Между тем, говоря в Вене о смертной казни, белорусский диктатор снова сослался на референдум 1996 года, когда, по официальным данным, более 80% проголосовавших выступило за ее сохранение.

«Ничего с тех пор, как вопрос был решен на референдуме, не изменилось. Стоит ли этот вопрос сегодня выносить на референдум, чтобы получить отрицательный ответ? Думаю, не стоит», — сказал Лукашенко.

Белорусский правитель попытался урезонить въедливую журналистку и тем, что Австрия поддерживает хорошие отношения с США, Китаем, практикующими смертную казнь: «При встречах с ними вы им задавали аналогичный вопрос? Думаю, нет. Пусть это будет тоже риторическим вопросом».

Отмена смертной казни: политической воли не просматривается

Здесь просится несколько ремарок. Во-первых, США и Китай не относятся к Европе, между тем как из всего Старого Света только в Беларуси продолжают расстреливать людей именем государства. Что, естественно, волнует как Брюссель со Страсбургом, так и Вену.

Во-вторых, сейчас, как показывает социология, доля сторонников сохранения смертной казни у нас хоть и велика, но заметно меньше цифры 1996 года.

В-третьих, в упор не видно, чтобы власти рьяно воплощали ту дорожную карту и усиленно агитировали народ за отмену «вышки», как агитируют сейчас за досрочное голосование на парламентских выборах.

Наконец, в-четвертых, опыт отмены смертной казни в других странах показывает, что часто исторический шаг делался усилием политической воли руководства, при том что масса обывателей была настроена консервативно.

Но закавыка в том, что даже в этом вопросе (решение которого явно не пошатнет устои режима) политической воли у белорусского начальства не просматривается. А уж о свободных и прозрачных выборах в Беларуси Европа может и не мечтать: ага, так вам тут и разогнались пилить сук, на котором сидят! И вообще с журналистами в Вене Лукашенко был довольно суров: «Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека?»

Так что никаких прорывов, прорубания окнища в Европу не предвидится. Так, приоткрыли форточку.