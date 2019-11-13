Показано оружие, которе может разрушить Крымский мост одним ударом 13.11.2019, 9:31

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Фото: ukrinform

Его разработало украинское конструкторское бюро «Луч».

Украинское КБ «Луч» впервые продемонстрировало головку самонаведения крылатой ракеты Р-360, предназначенной для комплекса «Нептун». Об этом сообщает Defense Express.

Комбинированная активная радиолокационная головка самонаведения имеет углы обзора +/-60 градусов (это очень высокий показатель), может распознавать и захватывать цели на расстоянии до 50 километров и противостоять радиолокационным помехам, создаваемым противниками.

Напомним, что именно крылатые ракеты «Нептун», по мнению Александра Турчинова, являются оружием, которое не только сможет уничтожать российские корабли любого класса, но и «в течение нескольких минут» снести мост через Керченский пролив.

В России, в свою очередь, считают, что Крымский мост разбомбить невозможно.