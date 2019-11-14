Новые рекорды: в Минске перекрыт температурный максимум полувековой давности 1 14.11.2019, 9:05

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Теплее всего было в Пинске.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных карт температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, в частности, в Пинске воздух прогрелся до 16,5 градуса выше нуля, что на 1 градус больше прежнего максимума, зафиксированного в 1996 году в Бресте. В самом Пинске предыдущий экстремум дня составлял 14,6 градуса (в 2010 году), сообщают naviny.by.

Обновились максимумы на всех метеостанциях Минской области, на большинстве — Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской, почти на половине станций Гомельской области.

В столице побит рекорд дня 50-летний давности: 13,2 градуса против 11,1. Среди областных центров новый максимум зафиксирован в Могилеве — 11,3 против 10,2 в 1977 году.

Самые старые павшие рекорды датированы 1950 годом — в Слуцке (14,4 против 12 градусов) и Житковичах (15,5 против 14,1).

13 ноября стало пятым днем этого месяца с рекордами тепла. 10 ноября обновились максимумы дня на десяти северных метеостанциях страны: в Витебской, Минской и Гродненской областях. Все прежние рекорды относились к 2010 году. 4 и 9 ноября зафиксирован температурный рекорд дня за весь период метеонаблюдений. 5 ноября отмечены новые максимумы дня на десяти метеостанциях на территории Витебской, Минской, Могилевской и Гомельской областей.

В октябре рекорды тепла обновлялись с 13-го по 16-е, а также с 19-го по 27-е число, рекорды холода — в ночь на 31 октября. По информации Белгидромета, такой теплый октябрь отмечен второй раз за последние 75 лет.