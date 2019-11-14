Глава МИД Украины: Мы можем выйти из Минских соглашений

Глава МИД Украины: Мы можем выйти из Минских соглашений3
- 14.11.2019, 11:37
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Киев ждет от Москвы четкого разговора.
Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.
Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает BBC.
По словам главы МИД, Украина, Германия и Франция уже одобрили предварительную дату нормандской встречи. Сейчас все стороны ожидают ответа России.
Кроме того, уверяет Пристайко, Владимир Зеленский ждет от Кремля «четкий разговор, чтобы прийти и сказать: что вы реально хотите от нас».
При этом он признал, что ждать прорыва на этих переговорах не стоит: лидеры примут коммюнике, проект которого уже согласовали.
В то же время, если встреча не даст результата, Киев будет думать, что делать дальше. Варианты – разные, вплоть до выхода из Минских соглашений.