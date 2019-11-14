Фотофакт: Белорусам начали выдавать шенгенские визы нового образца 11 14.11.2019, 16:51

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До этого их внешний вид шенгенской не менялся около 20 лет.

В июне 2017 года стало известно, что Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы ради безопасности. До этого внешний вид шенгенской наклейки не менялся около 20 лет. Теперь визы нового дизайна стали выдавать и белорусам, пишет tut.by.

Виза нового образца.

Фото: TUT.BY

На сайте Совета ЕС отмечалось, что визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, «скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством».

Виза старого дизайна.

Фото: TUT.BY

Как стало известно журналистам, визы нового образца уже выдают в посольствах Чехии и Германии в Беларуси. Отличие только в дизайне, действует виза точно так же, как и предыдущего образца.

Кстати, большинство посольств стран Шенгена в Беларуси по-прежнему пока выдают визы со старым дизайном.