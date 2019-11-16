В Гомеле прошел 4-часовой митинг независимых кандидатов 5 16.11.2019, 11:11

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Фото: gomel.today

Власти испугались и выключили свет.

В пятницу вечером в рамках предвыборных пикетов кандидатов в «депутаты» Елены Давыдовой, Юлии Ганисевской, Владимира Непомнящих, Юрия Ганцевича, Татьяны Каневской и Василия Романова состоялся митинг. Фронтменами мероприятия были также блогеры из Гомеля, Минска и Бобруйска. Встреча началась в четыре часа на площадке у «Евроопта» на Хатаевича. Постепенно туда подтягивались люди, и вскоре их количество выросло примерно до трехсот человек, сообщает гомельский сайт «Сильные новости».

Фото: gomel.today

Кандидаты в «депутаты» Елена Давыдова (беспартийная) и Юлия Ганисевская (Белорусская партия левых «Справедливый мир») говорили о проблемах своего Новобелицкого округа. В частности, о том, что в новых микрорайонах не строят детские сады, школы, больницы, в которых так нуждаются жители. Зато средства находятся для возведения нового здания суда Новобелицкого района. На митинге также выступил кандидат по Центральному округу № 33 Владимир Непомнящих, представляющий партию ОГП. Его предвыборное выступление было снято с эфира государственного телевидения за призыв к импичменту Лукашенко. Кандидат по Советскому округу № 34 Татьяна Каневская (ОГП, движение матерей «328») говорила о чрезмерном наказании по статьям за незаконный оборот наркотических средств.

Фото: gomel.today

Всеобщее внимание привлек молодой человек в маске «Джокера». При более внимательном взгляде в его разрисованное лицо можно было узнать известного гомельского блогера Артема Шапорова. Артем пояснил свой новый имидж следующим образом:

Фото: gomel.today

— Нынешние выборы — это фарс. А Джокер для меня — это символ протеста. Сегодня наша страна нуждается в свободных выборах, в том, чтобы законы работали и соблюдались всеми. А так у нас есть привилегированные чиновники и крупные корпорации, которым закон не писан и все остальные, права которых можно нарушать. Индивидуальные предприниматели должны получить равные условия. Права наемных работников должны соблюдаться. Нам также нужно настоящее социальное государство и реальная защита населения, а не пустые декларации о якобы социальной политике власти. Наши официальные профсоюзы имеют шикарные офисы и занимаются коммерческой деятельностью, вместо того, чтобы отстаивать права своих членов.

Фото: gomel.today

В последнем культовом фильме «Джокер» режиссера Тодда Филипса главный герой, не раздумывая, расправляется с представителями правящей верхушки и вызывает в стране революцию. Это повлекло неоднозначную реакцию кинокритики как в США, так и в РФ. Артем Шапоров говорит, что он не поддерживает методы Джокера, но Беларусь нуждается в немедленных переменах.

Фото: «Радыё Свабода»

Когда митинг уже начался, пришло сообщение — кандидат в депутаты по Гомельскому избирательному округу № 31 Юрий Ганцевич задержан милицией. Фермер-кандидат на своем тракторе должен был доставить на встречу звукоусилительную аппаратуру. Но на въезде в Гомель его остановили сотрудники ГАИ. Впрочем, организаторы митинга заранее припасли запасной комплект оборудования.

Фото: «Радыё Свабода»

Для выяснения ситуации на место выехали доверенные лица кандидата в депутаты Елены Давыдовой Алексей Елисеев и Юрий Власов. Оба доверенных лица и еще два гомельчанина были задержаны правоохранителями. Елена Давыдова сообщила, что им вменяется «сопротивление сотрудникам милиции». При этом, по её словам, к обоим доверенным лицам была применена физическая сила, а у Юрия Власова — разбито лицо. После известия об этом участники митинга скандируют: «Свободу, свободу!» Когда сгустились сумерки, стало ясно, что митингующих ждал еще один сюрприз. Фонарное освещение на площадке у «Евроопта» по неизвестным причинам перестало работать. Отключенной оказалась даже электрифицированная вывеска на «Евроопте»-«Линии». Но организаторы митинга зажгли свою осветительную аппаратуру. Сочувствующие из числа автомобилистов также стали подсвечивать площадку фарами.

Фото: «Радыё Свабода»

Больше всего от «аварийного отключения» пострадали жители 17-го микрорайона. Родителям, забиравшим детей из СШ № 59 и детского сада «Колокольчик», пришлось вести их домой в полной темноте. Также, по мнению организаторов митинга, отключение света создало аварийную ситуацию на автостоянке у «Линии». Водители не всегда в темноте могли разглядеть пешехода. А прохожие спотыкались о различные предметы и натыкались друг на друга. По этому поводу была вызвана милиция. Но вот поговорить с дежурным администратором в «Евроопте» о причинах отключения активистам так и не удалось. Но отсутствие света принесло митингующим дополнительные «плюсы» — в кромешной темноте их освещенная собственными средствами площадка была заметна издалека.

Фото: «Радыё Свабода»

Свободный микрофон

На митинге в режиме «свободного микрофона» слово было предоставлено всем желающим. Юрий Глушаков, Белорусская партия «Зеленые», говорил о том, что «победа» на всех выборах кандидатов от власти у нас не случайна. Рост цен и коммунальных тарифов, низкие зарплаты, повышение пенсионного возраста, налог на безработных заставляет власти избегать всякого контроля и настоящего отчета со стороны народа. И не наши представители распределяют деньги из бюджета, формирующегося за счет рядовых налогоплательщиков. Отдельной проблемой стоит уплотнительная застройка. Например, так взволновавшая жителей «Старого Аэродрома» и «Мельникова луга» предстоящая массированная вырубка у озера Бобриха. Только проявляя гражданскую активность, объединяясь по месту жительства и работы, можно отстоять свои права.

Фото: «Радыё Свабода»

Андрей Смоленчук, выдвигавшийся кандидатом в «депутаты» по Светлогорскому округу № 46, сказал:

— Что мы оставим нашим детям и внукам? Вырубленные леса? Отравленные реки? За эту землю воевали наши деды и прадеды, отстаивали наше право на жизнь перед гитлеровским нашествием. Нам нужны демократические выборы. Мы хотим быть свободными людьми, а не рабами. Андрей Смоленчук является активистом экологической кампании против вредных выбросов со Светлогорского ЦБК.

Любопытно, что музыкальное сопровождение митинга было достаточно необычным. Тут звучала как песня времен Великой Отечественной войны «Вставай, страна огромная...», так и тексты Сергея Михалка.

Фото: «Радыё Свабода»

Седой гомельчанин, который представился как Михалыч, говорит: — Власти не хотят слышать проблемы народа. В деревнях закрываются клубы и бани, а в городах — заводы. Сколько людей работало раньше на «Гомсельмаше»? А сколько сейчас осталось? Закрыты производства на таких предприятиях, как «Коралл», РТО, судостроительный завод, подшипниковый завод, на многих других. А там, где люди еще работают — контрактная система. Любого специалиста могут уволить, когда захотят. Полное бесправие.

Молодой человек по имени Евгений сообщил, что мать его друга работает за 180 рублей. Сам он поработал и на государственного нанимателя, и на других. Но лучше всего — работать на самого себя.

На митинге много рассуждали и о «технологиях» предстоящего голосования, чтобы оно стало «умным», и о том, стоит ли вообще идти на выборы, результат которых известен заранее.

Из лидеров оппозиционных партий в митинге принял участие сопредседатель партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский

Кумиром многих гомельчан на этой встрече стал блогер из Минска Владимир Цыганович («МозгОн»). В один из моментов собравшиеся разделились на две почти равные части, одна из которых слушала Цыгановича. Блогер сказал: «Мы должны требовать от властей правды. Пусть честно скажут людям, в какой ж... находится страна». Владимир Цыганович говорил о многом: о нарушениях на выборах, о том, что «IT-держава», как называют страну власти РБ, могла бы перестать быть на деле «динозавром» и с помощью электронных технологий обеспечить прозрачность избирательного процесса. И о том, что внешний долг Беларуси катастрофически растет, а отдавать его придется всем нам. О необходимости адекватного образования и здравоохранения. Даже успел порассуждать о здоровом образе жизни и об отказе от навязанных нам вредных продуктов. О сокращении численности населения Беларуси и о том, что надо перестать бояться, о мирном «трансфере власти». «Помните сказку, как Буратино носом проткнул нарисованную на бумаге картинку?», — апеллировал блогер к детским образам. «Так и мы сейчас стоим перед стеной власти». А еще он много говорил о необходимости солидарности и выработки положительной модели развития, когда все граждане смогут принимать участие в принятии политических и экономических решений. А облегчить это смогут современные цифровые технологии.