Готовят ли Саудовская Аравия и ОПЕК удар по нефти? 16.11.2019, 12:39

Стратегия международных игроков меняется.

В последние, даже не дни, а месяцы, происходят весьма интересные изменения в стратегии международных игроков нефтяного рынка, говорящие о явном желании всеми скорых перемен. Перемен в рамках ограничений на добычу нефти, годами уже как сдерживающих абсолютный потенциал многих стран, и не дающих им возможности бороться если не за сверхприбыли, то за перспективные рынки, пишет sprotyv.info.

Как известно, в ближайшее время состоится очередная встреча членов ОПЕК и сопричастных к ним. Но мало что сигнализирует о том, что члены картеля готовы и далее соблюдать “сдержанность”.

К примеру, в сентябре король Саудовской Аравии Салман Аль-Сауд отправил в отставку министра энергетики Халеда аль-Фалиха, который был главным идеологом сокращения добычи нефти в рамках картеля ОПЕК и причастных к оному. Избрав, как в 80-х годах прошлого века, вместо борьбы за рынок, путь сокращения добычи, саудиты стали проигрывать рынок американскому сланцу.

Возможно, замена Халеда аль-Фалиха проявит себя более благоразумно и, похоже, так и будет, ведь буквально месяц спустя после этого знакового увольнения Саудовская Аравия и Кувейт выразили готовность подписать соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральных зонах на месторождениях Варфа и Хафжи. Это позволит дополнительно увеличить поставки нефти на рынок до 500 тыс баррелей в сутки.

То есть, возникает вопрос, о каком сокращении может идти речь, если еще в октябре Саудовская Аравия своими инициативами выражала готовность добычу наращивать?

Но дальше больше, ведь намедни нефтяная монополия Saudi Aramco опубликовала проспект эмиссии акций, в котором отметила безубыточность добычи нефти на своих месторождениях даже при ценах $10 за баррель. Весьма недвусмысленный намек накануне заседания ОПЕК.

Если и вправду идея сохранения ограничения на добычу нефти не найдет поддержки в рядах картеля, то уже с начала 2020 года мы с вами сможем наблюдать очередную главу ее падения. По прогнозам Citigroup Inc. и BNP Paribas SA это пике может составить порядка $50 за баррель, а в Morgan Stanley и вовсе не исключают отметку в $45 за баррель.

А потому, предстоящую встречу ОПЕК мы ожидаем с не меньшим интересом, чем очередные вести по новым пакетам санкций против России.