Названы семь самых простых рецептов счастья

Названы семь самых простых рецептов счастья2
- 16.11.2019, 13:54
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Они срабатывают каждый день.
Американцы и европейцы зачитываются новой книгой психолога Тима Боно. Он рекомендует очень простые рецепты на каждый день, которые помогут не хмуриться, а улыбаться, пишет kp.ru.
Книга называется «Когда «лайков» недостаточно». Автор - доктор Тим Боно, зам. декана факультета психологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
В книге он объясняет, что надо делать, чтобы чувствовать себя счастливее в нашем ультрасовременном мире, где рулят технологии и Инстаграм. Если хотите, это такой мастер-класс по счастью.
Ничего особо сложного, местами на грани банальности. Но ведь работает!
1. Прогуляться — это святое!
Сидение в офисе уже назвали «самой вредной привычкой» современного человека - и даже сравнивают с курением, пишет «Daily Mail».
Увы, большую часть времени мы вынуждены проводить перед компьютером. И это увеличивает риск появления рака, сердечных заболеваний, диабета и ожирения.
Что делать? Двигаться.
Движение полезно не только для физического, но и для психического здоровья. Физическая активность делает нас счастливее, помогает сосредоточиться на каких-то важных задачах и вообще - мотивирует.
Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют активно двигаться как минимум 150 минут в неделю. То есть хотя бы 20 с небольшим минут в день.
- Упражнение, в том числе интенсивная ходьба, увеличивает производство митохондрий, «энергетических фабрик» клеток, - объясняет доктор Боно. - Чем больше вы двигаетесь, тем больше производится митохондрий - и тем больше энергии у вас будет.
Совет: чувствуете себя подавленным? Встаньте и прогуляетесь минут 20. А еще хорошо начинать свой день с прогулки на свежем воздухе. Реально заряжает!
Для тех, кто не любит ходить без дела, прогулку можно заменить зарядкой, гимнастикой, взять в руки гантели или сходить в бассейн.
2. Распрямись и улыбнись у зеркала
Мозг можно обмануть! Больше того, он сам обманываться рад.
Как это работает? Когда нам хорошо, мы улыбаемся. Но возможно и обратное воздействие.
- Улыбаясь специально, мы задействуем определенные мышцы лица, которые посылают сообщение в мозг, - говорит доктор Боно. - И срабатывает обратная связь, от мозга: мы чувствуем себя счастливее.
Но для «обмана» можно использовать не только лицевые мышцы. Движение и положение всего нашего тела влияют на то, как мы себя чувствуем.
Если встать и расправить плечи, это повысит уверенность в себе и улучшит общее самочувствие.
Одна из учениц доктора провела следующий эксперимент.
Перед важным собеседованием она очень волновалась. И решила успокоить себя так называемым «силовым позированием». Зашла в туалетную комнату, широко расставила руки и ноги, растянула рот в улыбке и подняла вверх подбородок. Сработало! Она расслабилась и блестяще прошла собеседование.
Совет: Если настроение на «нуле», надо подойти к зеркалу, распрямиться, раскинуть в сторону руки, улыбнуться — и немного так постоять. Вы почувствуете себя увереннее и счастливее.
3. Перед сном поставь телефон на зарядку в соседней комнате
Тот, кто высыпается, доказанно меньше раздражается, лучше себя чувствует, у него больше энергии.
А высыпаться нам в последнее время серьезно мешают смартфоны.
- Свет от гаджетов мешает нормальной выработке мелатонина, гормона сна, - говорит доктор Боно.
Больше того — увлекшись просмотром соцсетей, мы себя будоражим, не можем расслабиться и нормально уснуть.
Некоторые считают: главное, дотянуть до выходных. А там уж отоспимся за всю неделю...
- Выспаться «впрок» не получится, - уверяет доктор Боно. - Мы должны получать необходимую «дозу» сна каждые сутки, регулярно. Если ритм сбивается, это приводит к стрессу, негативным эмоциям. Вобщем, надо как-то выкраивать необходимые 7-8 часов для объятий Морфея.
Совет: Перед сном поставьте телефон на зарядку в соседней комнате. Или переключите его на режим «не беспокоить» за час до того, как вы отправитесь в постель.
Если за ночь совсем не получается выспаться, попробуйте выкроить хотя бы 15-20 минут для дневного отдыха. А в выходные старайтесь не спать намного дольше, чем в обычные дни. Максимум себе можно позволить лишний часик в кровати.
Наиболее распространенными причинами бессонницы являются: стресс, беспокойство или депрессия, чрезмерный шум, неудобная кровать, алкоголь, кофеин Фото: Екатерина
4. Не проверяй почту каждые пять минут
Вы проверяете почту и отвечаете на электронные письма сразу, как только получаете их? Это может показаться продуктивным с точки зрения работы. Но в психологическом плане — это угнетает.
Периодически проверяя ваш почтовый ящик, вы тревожитесь и перевозбуждаетесь.
Все время заглядывая в него, вы отвлекаетесь от какого-то основного дела.
И в итоге дурацкие, ненужные письма, которые не имеют реальной ценности для вашей работы, будут вызвать стресс.
Совет: - Отнеситесь к проверке электронной почты...как к приему пищи. Информационной, - говорит доктор Боно. - То есть не жуйте все время на ходу. А сядьте и нормально «поешьте», то есть проверьте письма, три-четыре раза за день.
Если нужно — можно чаще, но ненамного.
Вот увидите: вы почувствуете себя спокойнее и счастливее.
5. Психуешь? Не ори!
А бери ручку, и описывай, что тебя выбесило.
Бывают дни, когда гнев просто невозможно держать в себе — хочется кричать или даже побить кого-нибудь.
- Отрицательные эмоции остаются с нами намного дольше, чем положительные — это факт, - говорит доктор Боно.
Избавляться от негатива надо. Но как?
Совет: Нужно взять ручку, листок и описать ваши эмоции. Это поможет избавиться от гнева. Доктор Боно предлагает установить таймер на 15 минут. И записывать как можно более подробно то, что вызвало у вас негативные чувства. Уточняя, что именно с вами происходило на каждом этапе - как дошли до жизни такой.
Конечно, это непросто. Но! Держать негатив внутри себя, как в бутылке, еще хуже. Это приведет к стрессу, повышенному давлению, нарушению сердечного ритма. Одним словом, сделает нас больными и несчастными.
Так что опишите свои эмоции. Потом перечитайте — и отпустите. Можно бумагу порвать. А можно аккуратно сжечь.
6. Перестань фотографировать все подряд
Обычное дело: выбрался куда-то - в парк, на природу, в отпуск, на вечеринку, - достаешь телефон и начинаешь снимать все подряд. Делать селфи, фотографировать детей, друзей, достопримечательности. Зачем? Так на память же! Ну или для Инстаграма с Фейсбуком.
В итоге получается, что хороших эмоций от мероприятия не остается толком: все время заняли фотографии. А как же радость от единения с семьей и друзьями?
Увы, для некоторых товарищей фото гораздо важнее, чем настоящая эмоция. Создаем идеальную картинку счастья в соцсети. Но счастливы ли на самом деле? Вряд ли.
Совет: В следующий раз, когда вы делаете или видите что-то удивительное, «из ряда вон», сделайте одну или две фотографии. А затем выключите телефон. И наслаждаетесь моментом.
7. Развивай силу воли
Неожиданный совет — надо научиться терпеть трудности. Развивать силу воли.
Если вы в спортзале тренируетесь в течение 45 минут без передышки, то потом падаете без сил. Но! Если вы тренируетесь по 45 минут регулярно, то становитесь сильнее, и после тренировок уже способны успеть еще что-то сделать.
Точно так же, выкладываясь на работе, отдавая всего себя какому-то проекту, вы укрепляете силу воли. И в будущем сможете работать более плодотворно.
- Сила воли подобна мышце: чем больше мы ее используем, тем сильнее она становится; и чем меньше мы его используем, тем слабее она будет, - говорит доктор Боно.
А ведь успехи, связные с преодолением каких-то трудностей, способны приносить нам удовольствие. И настоящее счастье.
Что еще?
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