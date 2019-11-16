Юношеская сборная Беларуси по футболу вышла в элитный раунд чемпионата Европы-2019/20 16.11.2019, 19:25

Фото slutsk-gorod.by

Жеребьевка элитного раунда состоится 3 декабря в Ньоне.

Стало известно, что юношеская сборная Беларуси (U-17), укомплектованная игроками 2003 года рождения, вышла в элитный раунд чемпионата Европы-2019/20, пишет pressball.by.

Это выяснилось сегодня в ходе турнирных баталий в оставшихся отборочных группах первого раунда. Таким образом, подопечные Андрея Скоробогатько гарантировали себе место в компании четырех лучших из 13 команд, занявших в отборочных группах первого квалификационного раунда третьи места.

Матчи элитного раунда пройдут в восьми группах в марте будущего года. Их победители, 7 лучших из 8 команд, занявшие вторые места, а также хозяева чемпионата сформируют компанию из 16 сборных, которые выступят в финальном турнире. Он пройдет в Эстонии в мае 2020 года.

Жеребьевка элитного раунда состоится 3 декабря в Ньоне.