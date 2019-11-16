ВВП России и общемировые темпы 1 16.11.2019, 19:43

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Эксперты – об экономических перспективах РФ.

По предварительным оценкам Росстата, экономика страны в третьем квартале 2019 года возросла вдвое по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период – 1,7%, сообщили накануне СМИ, пишет «Голос Америки».

С учетом того, что первом квартале был зафиксирован рост всего на 0,5%, а во втором – на 0,9%, в среднем пока получается 1,1% за год.

Точные данные, как уточнили в ведомстве, станут известны 12 декабря.

Согласно свежему прогнозу Минэкономразвития, ВВП по итогам года подрастет на 1,3%.

По оценкам МВФ, Всемирного банка и ОЭСР, параметры роста российского ВВП укладываются в вилку от 0,9 до 1,1%.

Между тем, даже довольно скромные цифры роста, обнародованные Росстатом, вызвали у отечественных экономистов большой скепсис. В немалой степени это идет от того, что в ведомстве в 2018 году, когда статистика уж совсем никого не вдохновляла, произвольно поменяли методику подсчета, хотя есть на то и другие причины.

Директор Института стратегического анализа ФБК, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев в интервью заметил, что после того как Росстат несколько раз продемонстрировал «неаккуратность в работе», у него нет доверия и к последним данным.

«Для меня особенно показательными были данные ведомства по производству за июнь нынешнего года, когда общие цифры роста математически не сошлись с тем, какой рост был показан по видам деятельности в обрабатывающей, добывающей и других отраслях, – сказал он. – Там все было на поверхности, с математикой не поспоришь. Тем не менее, Росстат ничего не исправил».

И как потом можно относиться ко всем другим цифрам, предоставленным ведомством, задается вопросом профессор.

Что касается непосредственно данных по состоянию ВВП, то к ним у экономиста тоже отношение скептическое: «Как известно, индекс деловой активности PMI (Purchasing Managers’ Indices), который фиксирует в числе прочего и настроения инвесторов, в октябре выдал минимальные значения. Поэтому опять возникает противоречие: как может ускоряться рост экономики в третьем квартале и при одновременном понижении индекса, который общепризнан в мире и является хорошим инструментом оценки деловой активности?»

Но главное, на взгляд Игорь Николаева, заключается в том, что обозначенные темпы роста экономики в любом случае не позволяют решать стоящие перед страной насущные задачи по развитию и хотя бы сократить отставание от ведущих экономик мира.

«Согласно последним директивам сверху, темпы роста экономики у нас должны стать больше общемировых, которые, по последней оценке МВФ, должны составить в этом году 3 %. Получается, что даже при всех усилиях Росстата мы не выходим на целевые показатели экономического роста. Значит, и дальше будут подправлять отечественную статистику. С мировой статистикой такие фокусы не проходят», – резюмировал директор Института стратегического анализа ФБК.

В соответствии с обзором Global Economy Watch (GEW), рост глобального ВВП по паритету покупательской способности в 2019 году составит 3,6%, в 2020 году – 3,5%, в 2021 году – 3,4%.

В свою очередь, экономический обозреватель Семен Новопрудский также считает, что свежие данные по росту российского ВВП вовсе не повод для гордости даже, если признать их вполне реалистичными. По его оценке, это все равно это очень слабый показатель, особенно с учетом эффекта низкой базы. Согласен он и с тем, что таким образом никогда не достичь поставленных наверху целей.

«Российская экономика продолжает расти примерно в три с лишним раза медленнее, чем мировая, – констатировал обозреватель. – И совершенно непонятно, за счет чего траектории развития мировой и российской экономики могут сблизиться. Никто – ни правительство (Дмитрия Медведева), ни Международный валютный фонд – не обещает России в ближайшие годы нового экономического взлета».

Тут даже не надо сопоставлять темпы роста, а нужно скорее смотреть за динамикой доли России в мировом ВВП, полагает Семен Новопрудский. Как ему представляется, это более показательно.

«Доля российского ВВП в мировом уже находится в районе 2% и, в общем, приближается к той, которая была в 2000 году, когда Владимир Путин только заступал на пост президента, – подчеркнул он. – То есть, экономический вес России в скором времени станет таким же, как и 20 лет назад. Можно ли назвать это прогрессом, вопрос риторический».

По словам обозревателя, Кремль сегодня пытается компенсировать экономическую слабость страны усиленными приготовлениями в военной сфере и различными политическими играми, но это не сулит ничего хорошего гражданам в плане улучшения качества их жизни и повышения благосостояния.