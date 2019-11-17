«Цены завышены»: Как изменилась стоимость авто в Беларуси 2 17.11.2019, 15:54

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Какие модели поддержанных машин сейчас пользуются спросом?

С какими сложностями сталкиваются барановичские автовладельцы при покупке и продаже своих машин и какие автомобили больше всего пользуются спросом, выяснил сайт intex-press.by.

После того, как стационарный авторынок «Звездный» в Барановичах весной этого года закрыли, практически все продажи подержанных авто ушли в интернет. Сегодня в городе, если верить информации крупнейших автомобильных сайтов, продается около 1,5 тысячи подержанных автомобилей стоимостью от 200 до 50000 долларов в эквиваленте.

В ходу – «немцы»

Примерно половина стоящих на продаже машин – в ценовой категории от $1000 до $6000. Треть продающихся автомобилей были произведены в 90-х годах, соответственно, имеют и большие пробеги, и некоторые технические и внешние «нюансы».

Больше всего на вторичном рынке немецких автомобилей: Volkswagen (самой продаваемой является модель Passat B5 2005–2010 годов выпуска), Opel, Audi и BMW. Немало продается и французских автомобилей, самые популярные среди них – Renault.

Если говорить о ценах, то при сравнении ценников на определенные модели автомобилей, которые Intex-press собирала три года назад, с нынешними, окажется, что они практически не изменились (см. таблицу). Удивил «народный любимец» Volkswagen Passat B5: если в октябре 2016 года за 16-летний автомобиль просили в среднем $4300, то в октябре 2019 года то же авто того же возраста продают минимум за $4500.

– Такое поведение цены можно объяснить лишь тем, что в одном случае брался автомобиль с дорестайлинговым кузовом, а в другом – уже в рейстайлинге. Иной причины я не вижу: цены на автомобили падают, на некоторые модели – существенно, – пояснил Дмитрий, представитель барановичского автохауса «Стелс-Моторс».

Фото: intex-press.by

«Пытаются что-то пригнать»

Вместе со снижением цен на подержанные автомобили сотрудники автохауса отмечают и уменьшение спроса на них.

– После того, как изменилось законодательство в Беларуси и некоторые категории граждан получили льготы на растаможку, многие горожане через знакомых, родственников или еще какими-то способами пытаются пригнать машины из-за границы, – объясняет спад продаж на авторынке города Дмитрий.

Тем же, у кого нет возможности пригнать машину из-за границы по льготам, вынуждены выбирать из того, что есть на вторичном рынке. А выбор этот, говорят специалисты, с каждым годом все хуже. Если, конечно, брать в расчет бюджетные варианты, которые горожане могут себе позволить.

– Раньше у нас всегда были машины стоимостью до 2000 долларов. И они всегда хорошо продавались. Но сейчас мы такие дешевые автомобили на реализацию не берем, потому что они, как правило, в очень плохом состоянии, – рассказывает Дмитрий. – Даже с многими машинами 2000-2010 годов выпуска, которые сейчас продаются, стало сложно работать. Во-первых, потому, что они уже, как правило, уставшие, имеют свой пробег и свои нюансы. Во-вторых, из-за отношения владельцев, которые экономят на ремонте и обслуживании своих авто.

Сегодня, по словам продавцов, у горожан пользуются спросом немецкие и французские автомобили в ценовой категории от 4 до 5 тысяч долларов. А вот японских или корейских авто «люди как боялись пять лет назад, так и боятся».

«В Барановичах цены завышены»

На рынке подержанных авто в Барановичах сегодня сложно найти хорошую машину, считают автовладельцы. Одни говорят, что даже если и найдется подходящий вариант, то цена на него будет обязательно завышенной. Другие указывают на то, что, в принципе, купить нормальную машину стало проблематично из-за перекупщиков, которые скупают эти автомобили, а потом перепродают их втридорога.

– «Нормальный» у нас авторынок: «перекуп» на «перекупе» и «перекупом» погоняет. Найти хорошую досмотренную машину от владельца стоит больших моральных и физических усилий, – считает горожанин Игорь.

С ним солидарна и Анастасия, которая винит в ситуации на вторичном рынке и перекупщиков, и самих владельцев.

– Купить машину – огромная проблема. Продается либо то, что «перекупы» из рук в руки передают, либо откровенный хлам, подмазанный для продажи, – говорит женщина.

«Плохо, что нет авторынка»

Жительница Барановичей Татьяна недавно на себе испытала все «прелести» современного белорусского вторичного авторынка. Семья женщины решила поменять свой Opel 1997 года выпуска на машину побольше и поновее. Для начала женщина выставила на продажу свою машину за $1000. Спустя несколько дней ее телефон от звонков просто разрывался. Но Татьяна была не рада. Звонили исключительно перекупщики, которые просто хотели купить ее машину за копейки, чтобы «подшаманить» ее и потом перепродать дороже.

– Когда последний парень приехал и, ни под капот не заглянув, ни в салон, сказал, что дает за машину 500 долларов и то еще торговаться будет, я была настолько разочарована, что просто сняла объявление. Лет шесть назад мы эту машину за 3800 покупали, а сейчас отдать ее даром? Нет уж, пусть лучше стоит, – говорит Татьяна.

Фото: intex-press.by

Тем не менее новую машину, пусть и без той суммы, которую рассчитывали выручить за счет продажи старой, было решено купить. И это оказалось еще сложнее. По словам Татьяны, на поиски ушло несколько месяцев. Пришлось посмотреть около 15 автомобилей в Брестской области, Минске и Минском районе.

– Как только спрашивали продавцов об авто, о причине продажи или каких-то нюансах, многие начинали мямлить, а потом говорили, что машину попросили продать знакомые или родственники. При более серьезном «наезде» выяснялось, что машина продавцу не принадлежит и сам он купил ее буквально вчера, – говорит Татьяна.

Женщина почти отчаялась, но в итоге желаемый автомобиль – Opel Zafira 2005 года выпуска за $6300 – нашелся на соседней улице.

– Плохо, что у нас нет авторынка, – резюмирует женщина. – Приходится много километров наматывать по стране, зачастую напрасно: на фото в объявлении – одно, а приезжаешь на место и смотреть не на что.