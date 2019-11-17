Как проснуться в выходные бодрым и полным сил 17.11.2019, 9:13

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Эти советы действуют и в будние дни.

Мало везунчиков, которым удается по звонку будильника сразу проснуться, подняться и быть бодрым. Большинству из нас требуется время, чтобы придти в себя утром - иногда даже часа бывает мало! Мы помогаем себе чашкой черного кофе или громким радио - но и это не спасает. Почему же утро добрым не бывает и как сделать его чуточку приятнее, пишет kp.ru.

ПОЧЕМУ МЫ ПРЯЧЕМСЯ ПОД ОДЕЯЛОМ?

Если утром вы чувствуете себя сонными, вам хочется пить и как минимум еще часок поспать, то причин тут несколько.

Первая - самая банальная - вам не хватило времени на сон. Для каждого это количество часов очень индивидуально - кому-то достаточно и пяти-шести часов, а кому-то - не меньше восьми. Но еще более важен биологический ритм, пишет Daily Mail. Если вы не высыпаетесь, он у вас явно нарушен. И спите вы, скорее всего, не в то время, к которому привык организм, и просыпаетесь не тогда, когда ему бы хотелось.

Наше тело - самый точный будильник. Привыкнув просыпаться всегда в одно и то же время, оно уже за час до пробуждения будет к этому пробуждению готовиться. Выбросит в кровь особые гормоны - кортизол, гормон стресса, дающий энергию и помогающий проснуться. Сон станет более чутким, температура тела поднимется. Ваш организм готов проснуться.

Это как запуск компьютера - вы нажимаете на кнопку, он начинает шуметь и «урчать», и только через пару секунд включается монитор.

Но если организм не привык вставать в одно и то же время, то он и не готовится к пробуждению. Поэтому вы чувствуете себя с утра такими разбитыми.

«Настроить» внутренние часы несложно - надо всего лишь каждый день вставать и ложиться в одно и то же время. Каждый день - выходные тоже считаются! Тогда и наступит счастье - начнете просыпаться даже за пять минут до звонка будильника. Это опять-таки организм сам позаботится - он же знает, как вы не любите звук будильника, и помогает вам его не слышать.

«ЕЩЕ ПЯТЬ МИНУТ...ДЕСЯТЬ...»

Только не совершайте страшную ошибку - не отключайте будильник и не позволяйте себе поспать еще немножко.

Если вы выключите будильник, вы рискуете снова провалиться в глубокий сон, из которого очень непросто вернутся к действительности. Затем вы снова откроете глаза и попытаетесь проснуться - миновав стадию «легкого» и чуткого сна, когда тело само готовится к пробуждению. Результат печальный - еще одно испорченное утро.

Поэтому лучше сразу ставить будильник именно на то время, когда надо вставать - чтобы не было соблазна полежать еще немножко.

Хороший совет: едва заслышав будильник, встаньте и распахните шторы - так ваш организм быстрее поймет, что уже день и хватит спать.

КОГДА ПРОБУЖДЕНИЕ - ОГРОМНЫЙ ВРЕД

Когда вы резко просыпаетесь, организм испытывает сильнейший стресс. Как мы уже писали, ему нужно время, чтобы придти в себя. Если этого времени не дается, может произойти трагедия.

Именно по этой причине большинство сердечных ударов случается утром. Ведь если вы уже в группе риска, то в артериях есть бляшки, и повышение кровяного давления при пробуждении может вызвать сердечный удар.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ СОЛНЦЕМ

Специалисты советуют: чтобы улучшить сон, проводите больше времени на открытом воздухе. Помните, что человек - существо дневное - днем мы активны, а ночью спим. Из-за этого наш биологический ритм напрямую зависит от движения солнца - рассветы и закаты определяют время сна. Световые рецепторы в глазу посылают в мозг сигналы и таким образом настраивают внутренние часы. Причем эти клетки глаза в основном не отвечают за зрение, поэтому слепые люди хотят спать и просыпаются одновременно со всеми.

Когда вы проводите время на улице, ваш организм подстраивается под окружающий мир, под местное время. Поэтому если мы много гуляем, мы довольно быстро привыкаем к другому часовому поясу.

В идеале надо быть на улице как минимум час-два. Да и свежий воздух, тем более, полезен не только для сна.

Возможно, наши проблемы со сном - результат долгого пребывания в помещении. И действительно, на работу зимой едешь - еще темно, выходишь - уже темно...

ЖАВОРОНОК ИЛИ СОВА - ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ГЕНОВ

Примерно 10 процентов из нас - «жаворонки» - те, кто рано ложится спать и рано встает. Еще десять процентов - «совы», у которых все с точностью наоборот. А все остальные «зависли» где-то между этими двумя категориями.

Врачи говорят: любовь к ранним подъемам передается генетически. Ведь бывает, что как бы человек ни старался, ему даже и двух часов бывает мало, чтобы проснуться. Как правило, «совы» и «жаворонки» - это целые семьи. Так что если вы не можете проснуться рано утром, то не стоит ждать от ребенка, что он будет вскакивать с кровати сразу по звонку будильника.

Причина тут опять в биологических часах. У «жаворонков» они работают быстрее, поэтому они легче устают вечером и торопятся спать. А у «сов» часы идут медленнее - поэтому и ночью они могу спокойно работать.

СОН И ПОДРОСТКИ

Снова не можете растолкать своего ребенка в школу? Он не ленится, ему правда бы хотелось вставать раньше, но организм против - детям нужно больше сна, чем взрослым людям, чтобы справится с гормональными, физическими и психологическими изменениями, связанными с ростом.

Тестостерон и прогестерон - гормоны, вырабатываемые наиболее активно в период полового созревания, нарушают биологический ритм, поэтому подростку требуется просыпаться позже.

На самом деле, если ребенок подолгу валяется в кровати, то его успеваемость, как это ни странно, только улучшается. В рамках эксперимента несколько британских школ перенесли начало занятий на 10 утра - и всем от этого только стало лучше.