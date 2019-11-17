Российский поэт Орлуша: Я немало денег перевел на помощь ВСУ прямым переводом из-за поребрика 4 17.11.2019, 22:39

Андрей Орлов

После вторжения РФ в Украину он выступил на стороне Киева, потому что понимает – речь идет о преступлении.

Российский политтехнолог Андрей Орлов, известный как поэт Орлуша, заявил в интервью, что перечислял деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет gordonua.com.

"Когда мне говорят: вот ты платишь налоги в России, которые в основном идут в карман [президенту РФ Владимиру] Путину, даже на оружие из этих денег, я думаю, идет меньше. Я кстати немало денег перевел на помощь ВСУ прямым переводом из-за поребрика. И на врачей, и на госпитали, и на все остальное", – сказал он.

По словам Орлуши, в Украине он оставил за свои концерты больше налогов, чем с него "получила налоговая служба России за последние пять лет".

"Во мне лично ноль украинской крови, но я – тоже политический украинец. И те ребята, которые сейчас сидят в тюрьме за то, что выходили с плакатами за освобождение [захваченных возле Керченского пролива украинских] моряков, [украинского политзаключенного] Олега Сенцова и крымских татар, они тоже политические украинцы. "Украинец" для меня – это не только генетика, прописка или цвет паспорта, а еще и счастливое ощущение свободы и желание присоединиться к массе свободных людей, идущих в правильном направлении", – объяснил поэт.

Он подчеркнул, что после вторжения РФ в Украину выступил на стороне Киева, потому что понимает – речь идет о преступлении.

"Вы считаете, что то, что я живу от Киева в 1200 км, значит, что у меня выключили мозг, совесть и ум? Я как человек, как и многие в мире (не только этнические украинцы), понимаю, что это неправильно и преступно", – отметил Орлуша.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.