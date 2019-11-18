ЧЕ-2021: Женская сборная Беларуси по баскетболу эффектно выиграла у Великобритании 18.11.2019, 9:02

Фото: fiba.basketball

Белоруски не оставили соперницам шанса в отборочном матче квалификации.

Женская сборная Беларуси взяла верх над командой Великобритании на старте квалификации чемпионата Европы-2021 — 90:59, сообщает pressball.by.

За четырнадцать путевок на Евробаскет (две забронированы за хозяйками — испанками и француженками) в квалификации борются 33 сборные. Билеты туда заработают победители девяти групп и пять лучших среди вторых (в квартетах результаты со слабейшими учитываться не будут).

Великобритания — Беларусь — 59:90 (15:21, 12:19, 15:20, 17:30)

Беларусь: Попова (24 + 8 подборов), Веремеенко (17 + 11 подборов + 5 ассистов + 4 блока), Гаспер (12 + 5 подборов), Зюзькова (10), Бентли (6 + 5 ассистов), Тарасова (5 + 6 ассистов), Рытикова (5), Иващенко (4), Снытина (4), Мосько (3), Лихтарович (0 + 7 подборов), Инкина (0).

Группа "F": Великобритания — 3 очка (2 игры), Беларусь — 2 (1), Польша — 1 (1).

Календарь пула:

12.11.2020. БЕЛАРУСЬ — Польша

15.11.2020. Великобритания — Польша

4.02.2021. БЕЛАРУСЬ — Великобритания

7.02.2021. Польша — БЕЛАРУСЬ