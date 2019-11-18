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Кто в Европе живет дольше всех?

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  • 18.11.2019, 15:44
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Кто в Европе живет дольше всех?

Евростат сравнил продолжительность жизни в странах ЕС.

В течение трехлетнего периода 2015-2017 гг. ожидаемая продолжительность жизни новорожденного мужчины в Европейском Союзе (ЕС) составляла 78,1 года. В среднем мужчины в ЕС, как правило, живут на 5,4 года меньше, чем женщины.

Такие данные 18 ноября опубликовал Евростат, сообщает "Европейская правда".

Cреди регионов ЕС автономное сообщество Мадрид и Внутренний Лондон продемонстрировали самую высокую продолжительность жизни мужчин на уровне 82 лет в течение 2015-2017 годов. Далее шли регионы Италии и Великобритании.

Напротив, самая низкая продолжительность жизни мужчин была зафиксирована в центральной и западной Литве (69,7 лет), за ней следуют другие регионы, расположенные в странах Балтии, Болгарии, Венгрии и Румынии.


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