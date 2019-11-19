Брестское «Динамо» может подписать одного из лучших защитников белорусского чемпионата 3 19.11.2019, 17:55

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Николай Золотов

Футболист выступает за «Витебск».

Известный журналист Николай Ходасевич сообщил о возможном переходе футболиста «Витебска» Николая Золотова в брестское «Динамо», пишет «Трибуна».

«Николай Золотов может перебраться в брестское «Динамо». Примечательно, что в этом сезоне он является лучшим по статистическим выкладкам на своей позиции. И он перебирается в брестское «Динамо». Ему 25 лет. Этот парень, который прогрессировал, с возрастом прибавлял, попал в хорошие руки Сергея Ясинского, работал над собой и заслужил, наверное, контракт в составе чемпиона, ну, без 5 секунд чемпиона, нашей страны.

Любопытно это то, что рынок настолько маленький, что брестское «Динамо» его действительно готово подписать.

Эта проблема всех наших ведущих клубов, потому что рынка молодых качественных исполнителей нет. Завышенные у них амбиции, в том числе, по зарплате. Ну, потому что узость эта вот присутствует. Качество – это всегда вопрос», – сказал Ходасевич на своем YouTube-канале.