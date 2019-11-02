Дмитрий Савич: Есть такое хорошое слово «баста!» 2 2.11.2019, 10:04

Кандидат от «Европейской Беларуси» рассказал, какие лозунги больше всего неприятны властям.

Кандидат по Светлогорскому избирательному округу №46 от гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Савич не дождался своего предвыборного выступления на телеканале "Беларусь 3". Его сняли с эфира, пишет ПЦ "Весна".

В своем выступлении Савич, как и многие активисты "Европейской Беларуси", использовал тот же самый набор тезисов, которые приводили к вынесению предупреждений и запрету выступлений другим представителям этой гражданской кампании:

"Есть такое хорошее слово "баста". Что в переводе означает хватит, достаточно. Так вот наша кампания говорит "баста колхозной диктатуры", "баста появлению около наших домов смертельно опасных предприятий", которые отравляют людей и окружающую среду, "баста строительству таким способом атомной станции в Островце", "баста нищете и бесправию народа Беларуси"! Жыве Беларусь!".