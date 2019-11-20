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Правда о «выборах»
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В ЕС подсчитали помощь Украине за пять лет

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  • 20.11.2019, 16:59
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В ЕС подсчитали помощь Украине за пять лет

В Брюсселе заявили, что чем больше реформ проведет Киев, тем большей будет финподдержка.

Европейский союз за пять лет, с 2014 года предоставил Украине финансовую помощь в размере 15 млрд евро и намерен по мере реализации реформ продолжать. Об этом заявил сегодня глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас на открытом заседании Кабинета министров, пишет liga.net.

"С 2014 года Европейский Союз мобилизовал беспрецедентный пакет поддержки в размере 15 миллиардов евро грантовых и заемных средств для поддержки процесса реформ практически во всех отраслях: транспорт, энергетика, безопасность пищевых продуктов, сельское хозяйство, антимонопольная сфера, финансовые услуги, таможенная сфера, охрана окружающей среды и даже воздушный транспорт ", - подчеркнул Маасикас.

Он заявил, что большинство из украинских реформ должны привести к улучшению бизнес-климата, что в свою очередь усилит уверенность инвесторов. Дипломат добавил, что чем больше реформ будет в Украине, тем большей будет финансовая поддержка от Евросоюза.


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