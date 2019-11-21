Леонид Заико: Лукашенко обижен уже 19 лет 16 21.11.2019, 10:16

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Леонид Заико

Что стоит за странными высказываниями диктатора?

Во время голосования на «парламентских выборах» 17 ноября Лукашенко был резок, когда его спросили об отношениях с восточной соседкой: «В результате мы постоянно в экономике что-то теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?»

В Кремле на его лексику обратили внимание.

Некоторые политологи считают, что таким образом накануне 8 декабря, когда Лукашенко и Путин должны подписать программу по углублению интеграции двух стран, глава Беларуси повышает ставки.

Но руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико озвучил другую версию, пишет «Солидарность».

– Вы ж поймите, во-первых, Александр Григорьевич на каникулах школьных поехал к арабам на море купаться. Он там побыл, расслабился. Потом поехал в Австрию – музыка Штрауса, красивые горы. А вернулся сюда, где его не было несколько недель, и стал говорить обо всем. Но он же давно не выступал. Александру Григорьевичу нельзя больше одного дня держать язык за зубами, иначе он теряет форму, – считает Леонид Заико.

Но, по его мнению, к эмоциональному заявлению главы Беларуси привела и другая, давняя причина:

– Александр Григорьевич должен был стать президентом России в 1998-1999 году. Это сделать ему помешал один единственный человек – майор КГБ Путин. Он прервал его исторический полет. Поэтому чтобы ни делалось, какими бы улыбками они не обменивались… Александр Григорьевич, конечно, обижен. Уже 19 лет он лишен поста президента России. 19 лет.