Найдена связь между регулярными завтраками и успеваемостью школьников 4 21.11.2019, 11:25

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Специалисты сделали любопытное открытие.

Ученые из Университета Лидса продемонстрировали, что регулярный утренний прием пищи связан с хорошей успеваемостью. Британские школьники, которые часто пропускали завтраки, хуже сдавали экзамен GSCE, который нужен для получения сертификата о среднем образовании. Статья об этом опубликована в журнале Frontiers in Public Health, пишет Naked science.

Исследователи в 2011 году опросили 294 ученика школ и колледжей Западного Йоркшира, чтобы выяснить, как у них обстоят дела с завтраком. Оказалось, 29% детей в учебные дни завтракали очень редко или вообще никогда; 18% принимали пищу с утра время от времени, а 53% респондентов — регулярно.

Оценки за экзамен GSCE выставляются по буквенной шкале A*-A-B-C-D-E-F-G, поэтому ученые перевели их в 60-балльную систему, которая использовалась Министерством образования Великобритании в 2012 году. Оказалось, ученики, которые редко ели дома, получали в среднем на 10,25 балла меньше тех, кто завтракал регулярно, что соответствует почти двум баллам по буквенной шкале (с учетом социально-экономического статуса, этнической принадлежности, возраста, пола и индекса массы тела). Оценки за экзамен по отдельным предметам у школьников, которые не завтракали, были в среднем на 1,2 балла ниже.

Проблема с питанием школьников в Великобритании приняла серьезный масштаб. Около полумиллиона детей ежедневно приходят в школу слишком голодными, чтобы учиться, и это негативно сказывается на их когнитивных способностях. Для тех, кто не может взять еду из дома, правительство Англии реализует национальную программу бесплатных школьных обедов, доступную для всех. Однако какого-то эквивалента завтрака в этой программ нет.

Отдельные организации, такие как Magic Breakfast и Family Action, предлагают программу по предоставлению бесплатных завтраков в 1800 школ, которые находятся в наиболее неблагополучных с социально-экономической точки зрения районах Великобритании. Но в подавляющем большинстве британских школ ученики лишены возможности получить еду перед уроками.

Исследователи призывают чиновников расширить действие программы бесплатных завтраков на все государственные учебные заведения страны. «Наше исследование показывает, что учащиеся средней школы оказываются среди отстающих, если с утра не получают достаточно еды для питания мозга», — говорит ведущий автор исследования Кэти Адольф.

Выводы ученых поддерживают и представители компаний, обеспечивающих отдельные школы бесплатными завтраками. «Образование имеет решающее значение для успеха в будущей жизни ребенка и избавления от бедности, поэтому каждый ребенок должен иметь возможность здорово начинать день», — утверждает Алекс Каннингем, руководитель компании Magic Breakfast.