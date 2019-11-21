Педиатр с 50-летним стажем: Врачи даже плачут, настолько это трудно 1 21.11.2019, 13:22

Иллюстрационное фото

Дефицит специалистов в этой сфере вырос до 25,7%.

20 ноября отмечался Международный день педиатра. Поговорить о профессии, сложностях и радостях, с ней связанных, журналисты «Белсата» пришли к Светлане Чернявской – детскому врачу с 50-летним опытом.

Светлана мечтала стать врачом с 3-х лет, и сегодня она уверена, что педиатрия – не та специальность, где задерживаются случайные люди. Приходится преодолевать трудности и моральные, и физические.

«Зимой это невозможно, очень трудно. По 60-65 человек на приеме и 20-30 вызовов. Врачи даже и плачут, физически это очень тяжело», – рассказывает Светлана Чернявская.

Текучка кадров в педиатрии высока и продолжает расти. Врачи уходят из профессии или эмигрируют в другие страны. И у этого - целый комплекс причин.

Ушли из педиатрии:

в 2017 году - 12,77% врачей;

в 2018 году - 13,61% врачей;

дефицит педиатров в стране - 25,7%

«Уезжают. Польша зовет, Балтия. Там хорошие деньги. Гораздо лучше наших. Тем более что... Я получаю 500, так как у меня такой стаж. А молодежь приходит, она же на «базе», а это вообще смешно», - продолжает рассказ Светлана Чернявская, педиатр.

Но самая серьезная проблема даже не в зарплатах и непростой организации труда.

«Все наши беды и то, что мы работаем, как прислуга, - это наша высшая администрация, городские комитеты здравоохранения, Министерство здравоохранения. Ведь это они к нам плохо относятся. Работа, конечно, любимая, и все приходится терпеть ради детей, ради морального удовлетворения», - добавляет Светлана Чернявская.

Чтобы проблем у обычного педиатра было меньше, специалисты советуют ряд мер. Объясняет Александр Сукало, кандидат медицинских наук:

«Первый шаг - это учитывать потребности завтрашнего дня в преподавании педиатрии сегодня. Во-вторых, четко определить политику. Если педиатры бегут вследствие сложностей на работе и низкой зарплаты, надо думать, как сделать так, чтобы они не бежали. И третье - нужны хорошие способы обучения инновациям педиатра в течение всей жизни».

А какие проблемы отечественной педиатрии замечают белорусы?

«Приходится очень долго под кабинетом ждать, чтобы попасть к врачу».

«У нас сейчас вообще все хорошо на 9-м участке».

«Увеличить количество врачей, чтобы уменьшилось количество пациентов», - говорят жители Минска.

Что же касается качества нашей педиатрии, о ней свидетельствуют цифры. Во многих медицинских рейтингах Беларусь занимает приличные места. Так, согласно ЮНИСЕФ, наша страна вошла в десятку стран мира с самой низкой детской смертностью.