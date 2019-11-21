Neue Zürcher Zeitung катком прошлась по поездке Лукашенко в Вену 2 21.11.2019, 15:25

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Авторитетное издание раскритиковало решение руководства Австрии.

Статью о самом визите она опубликовала под названием «Вена раскатывает красный ковер перед властелином Беларуси», а комментарий озаглавила «Оппортунизм не является стратегией в отношениях с авторитарными соседями Европы».

«БелГазета» предлагает перевод комментария к визиту, данного Иво Мийнссеном, специалистом по социологии и истории Восточной Европы и автором диссертации «Политическая и общественная роль памяти о Второй мировой войне в СССР».

Прием Лукашенко в Вене демонстрирует отсутствие концепции европейской политики соседства. Вместо попытки втереться в доверие необходима была четкая позиция.

Вена больше не является центром мировой власти. Однако как кулиса для роскошного приема австрийская столица остается непревзойденной. Хофбург (резиденция династии Габсбургов, правившей в Австрийской империи. - Ред.) со своими картинами и вышитыми гардинами, роскошные дворцы и даже памятник советской армии способствуют тому, чтобы такие восточноевропейские автократы, как Владимир Путин или Лукашенко, прекрасно себя чувствовали здесь. Учтивые хозяева сдерживают критику, подписывают экономические договоры и прославляют себя как строителей мостов между Востоком и Западом.

БЕЗЫДЕЙНАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Насколько приятны подобные визиты для всех участников, настолько же они маскируют сильно зависящую от экономики и бедную принципами внешнюю политику. Для Швейцарии как второй нейтральной страны в центре Европы такой подход нельзя назвать незнакомым, равно как и вменить в вину недостаточное понимание проблемы. Оппортунизм маленьких государств в отношениях с большими предсказуем. Но это приобретает непомерно большое значение только потому, что у Евросоюза как блока нет концепции отношений со своими восточными соседями.

Слабость руководства и недостаток единства последний раз проявились в блокировании расширения ЕС на Западные Балканы. На пространстве бывшего Советского Союза растерянность еще больше. Это приводит к странным инициативам вроде приглашения Австрией лидера Беларуси. Оно помогает Лукашенко мгновенно и в высшей степени сомнительным способом стать терпимым в приличном обществе.

Правда, Австрия настаивает на том, что инициатива согласована в целом с ЕС и с ключевыми странами-членами. Те подтверждают, что были проинформированы. Однако общая стратегия или даже согласованная инициатива в отношениях с маленьким государством милостью Путина не прослеживается. При этом важно разъяснение ситуации именно сейчас, когда идет движение в сторону дипломатического урегулирования украинского конфликта, в котором Минск играет роль посредника и места проведения переговоров. Это место, однако, не следует переоценивать: важнейшие внешние игроки (Россия, Германия и Франция) встречаются в нормандском формате.