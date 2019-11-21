закрыть
21 ноября 2019, четверг, 21:14
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Польша строит сушильную установку, чтобы защититься от газовой диверсии со стороны РФ

3
  • 21.11.2019, 19:41
  • 1,547
Польша строит сушильную установку, чтобы защититься от газовой диверсии со стороны РФ

В 2016 году Россия испортила газ, который поступал в Польшу, смешав его с водой.

Польша готова к возможным препятствиям с поставками газа из России. Об этом заявил президент компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Польское радио.

Возняк заверил, что в польских хранилищах накоплено соответствующие запасы природного газа.

Также, по его словам, в Польше завершается сооружение установки для осушки газа.

«Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда русские пустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше еще не было такой установки, ближайшая такая установка для осушки газа — в Германии», — сказал Возняк.

Он добавил, что эти работы должны завершить в середине декабря.


популярное за неделю

Мнение

Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко
Лукашенко как статистическая погрешность
Лукашенко как статистическая погрешность Ирина Халип
Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси