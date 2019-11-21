Польша строит сушильную установку, чтобы защититься от газовой диверсии со стороны РФ

Польша строит сушильную установку, чтобы защититься от газовой диверсии со стороны РФ3
- 21.11.2019, 19:41
- 1,547
В 2016 году Россия испортила газ, который поступал в Польшу, смешав его с водой.
Польша готова к возможным препятствиям с поставками газа из России. Об этом заявил президент компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Польское радио.
Возняк заверил, что в польских хранилищах накоплено соответствующие запасы природного газа.
Также, по его словам, в Польше завершается сооружение установки для осушки газа.
«Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда русские пустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше еще не было такой установки, ближайшая такая установка для осушки газа — в Германии», — сказал Возняк.
Он добавил, что эти работы должны завершить в середине декабря.