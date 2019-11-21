Польша строит сушильную установку, чтобы защититься от газовой диверсии со стороны РФ 3 21.11.2019, 19:41

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В 2016 году Россия испортила газ, который поступал в Польшу, смешав его с водой.

Польша готова к возможным препятствиям с поставками газа из России. Об этом заявил президент компании PGNiG Петр Возняк, сообщает Польское радио.

Возняк заверил, что в польских хранилищах накоплено соответствующие запасы природного газа.

Также, по его словам, в Польше завершается сооружение установки для осушки газа.

«Польша готовится к подобной ситуации, как в 2016 году, когда русские пустили воду в газ, сделав его непригодным. У нас в Польше еще не было такой установки, ближайшая такая установка для осушки газа — в Германии», — сказал Возняк.

Он добавил, что эти работы должны завершить в середине декабря.