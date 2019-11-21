Давайте поднажмем 1 Михаил Колтович

21.11.2019, 22:54

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«Колхозной диктатуре - баста!» должно звучать из каждого утюга.

17 ноября Лукашенко не просто в очередной раз украл возможность волеизъявления народа. На этот раз все было не совсем так, как раньше.

С первых дней избирательной кампании было видно, что власти нервничают сверх меры. Массовые отказы в регистрации, снятия кандидатов, цензура на ТВ и в госпрессе говорят сами за себя. Чего только стоит истерика титушек накануне и во время массовых акций. Разбитые колонки и микрофоны уже стали темой мемов. Некоторые особо прыткие сотрудники так старались, что теряли ботинки и кастеты.

Лукашенко отчетливо дал понять, что ему страшно, по настоящему страшно. Денег никто не дает, полчища чиновников и ментов кормить нечем, Кремль торопит с выполнением им же подписанных договоров, Европа не ведется на дешевые разводы с выборами. А в это время по всей Беларуси то там то тут возникают очаги волнений.

Стихийные бунты перерастают в национальное восстание, когда обретают политические цели. Поэтому власти всеми силами пытались не допустить простую вещь: осознания народом того, что оппозиция, наконец, становится его - народа - голосом, что есть лидеры, за которыми можно идти. Те, кто выдвигает народные лозунги и требования: Лукашенко - в отставку, колхозной диктатуре - баста, белорусам - достойные заработки.

Значит, идем в этом направлении дальше. "Колхозной диктатуре - баста" должно звучать из каждого утюга. Листовки, маркеры, соцсети, а потом - улицы и площади. Давайте поднажмем. Седьмого срока этого маразма наша Беларусь просто не выдержит. Лукашенко слаб и беспомощен, в эту кампанию оппозиция перехватила у него инициативу. Теперь все в наших руках.

Михаил Колтович, Facebook