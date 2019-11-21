БелЖД пустит в Вильнюс дополнительные поезда на 22-24 ноября 21.11.2019, 22:30

В эти дни в Вильнюсе пройдут мероприятия по случаю перезахоронения повстанцев Калиновского.

Белорусская железная дорога ввела дополнительные поезда Минск - Вильнюс и Вильнюс - Минск на 22-24 ноября, сказали в справке железной дороги, пишет «Радыё Свобода». В эти дни в Вильнюсе будут проходить мероприятия по случаю перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов.

«Этот поезд может назначаться дополнительно в определенные дни», - сказали в справке Белорусского железной дороги.

Из Минска поезд № 801 будет отправляться в 8:13, из Вильнюса поезд № 802 будет отправляться в 20:15.

Церемония перезахоронения останков участников антироссийского восстания 1863-64 годов состоится 22 ноября на вилнюсском кладбище Росы.