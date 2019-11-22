Белорусский рубль завершил неделю снижением к основным валютам 22.11.2019, 18:09

Итоги торгов в Минске 22 ноября.

В пятницу, 22 ноября, на Белорусской валютно-фондовой бирже прошли очередные торги иностранными валютами на этой неделе, пишет belrynok.by.

По итогам торгов на БВФБ 22 ноября 2019 года сложились следующие курсы:

курс доллара США вырос по сравнению с предыдущими торгами на 0,0022 BYN (+0,11%) и был зафиксирован на уровне 2,0479 BYN/USD;

курс евро вырос на 0,0003 BYN(+0,01%) и по итогам торгов составил 2,2682 BYN/EUR;

курс российского рубля вырос на 0,0126 BYN (+0,30%) за 100 RUB и составил 3,2090 BYN/100 RUB.

Оборот в торговле долларом США на торгах БВФБ 22 ноября составил 31,856 млн. BYN, снизившись по сравнению с объемом на предыдущих торгах (52,382 млн. BYN). Объем торговли евро составил 15,741 млн. BYN, что оказалось немного ниже объема торгов 21 ноября (16,245 млн. BYN). Объем торговли российским рублем по сравнению с объемом торгов в четверг снизился и составил 9,535 млн. BYN (на предыдущих торгах объем торговли российским рублем составлял 22,103 млн. BYN).