Путин скоро уйдет? 2 23.11.2019, 8:26

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Экс-руководитель администрации Кремля заявил о прогнозе «с точностью в 99%».

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев высказал мнение, что Владимир Путин не пойдет в 2024 году на новый срок. Экс-глава администрации Бориса Ельцина дал в пятницу, 22 ноября, большое интервью в Ельцин-центре в Екатеринбурге, сообщает dw.com.

"Думаю, если вы спросите Владимира Владимировича сегодня, с уверенностью на 99 процентов он скажет, что в 2024 году он уйдет", - полагает Юмашев.

"Для него была задача отработать первый срок, потом второй. Но потом возникала некая новая ситуация, и в 2008 году он принял решение, что президентом станет Медведев, а он станет премьер-министром", - отметил Валентин Юмашев. "Он, конечно же, не собирался быть у власти 19 лет", - считает Юмашев.

Путин был заместителем Юмашева

На открытии фестиваля "Слова и музыка свободы-2019" Юмашев дал публичное интервью журналисту Владимиру Познеру.

Занимавший пост президента РФ Борис Ельцин назначил Путина первым заместителем Юмашева в мае 1998 года. В конце декабря 1999 года по указу Ельцина Путин стал исполняющим обязанности главы государства. Официально был избран президентом 26 марта 2000 года, после чего переизбирался в 2004, 2012 и 2018 годах. В октябре 2024 года ему должно исполниться 72 года.