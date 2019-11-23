закрыть
23 ноября 2019, суббота, 14:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

РФ отложила запуск скандального «Северного потока-2»

  • 23.11.2019, 14:23
РФ отложила запуск скандального «Северного потока-2»

В чем причина?

Российский газопровод «Северный поток-2» заработает не ранее середины 2020 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«В середине следующего года», — сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод.

При этом он не уточнил, в каком месяце это может произойти.

Напомним, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку «Северного потока-2» в своих водах.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.


популярное за неделю

Мнение

Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко
Лукашенко как статистическая погрешность
Лукашенко как статистическая погрешность Ирина Халип
Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси