РФ отложила запуск скандального «Северного потока-2» 23.11.2019, 14:23

В чем причина?

Российский газопровод «Северный поток-2» заработает не ранее середины 2020 года. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«В середине следующего года», — сказал он, отвечая на вопрос, когда заработает газопровод.

При этом он не уточнил, в каком месяце это может произойти.

Напомним, в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины рассматривают возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить прокладку «Северного потока-2» в своих водах.

Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.