Белорусские водители начали получать «письма счастья» от мошенников из РФ 1 27.11.2019, 11:04

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Что происходит?

Несколько недель назад СМИ писали, что для лихачей-белорусов в России закончились вольности - теперь их тоже штрафуют.

В отличие от наших камер фотофиксации те приборы, что установлены на российских дорогах, могут не только "ловить" на скорость, но и замечать выезд на встречную полосу движения, обгон в неустановленных местах, остановку под запрещающими знаками, выезд на полосу для транспорта особой категории и иные нарушения, пишет abw.by.

Не только ГИБДД

Водитель Ярослав столкнулся с интересной ситуацией, которая дает повод полагать, что к делу, возможно, подключились мошенники. Они тоже решили "заработать", причем весьма интересным способом.

Ярослав: "В начале ноября моей сестре стали приходить письма об оплате штрафа за нарушение скорости якобы в Смоленской области с возможностью оплаты посредством СМС. Сестра там никогда не была, но в прошлом году с помощью электронного кошелька оплачивала штраф нашего отца, но он в том месте тоже не был.

Недавно пришло еще одно сообщение на Яндекс.Кошелек, повторное, за тот же неизвестный штраф. Очень похоже на фейк, возможно, есть люди, которые сталкивались с такими же странными СМС?

Когда по номеру постановления я попытался найти этот документ на специализированном ресурсе, получил такой результат:

Часть 2 статьи 12.9 Кодекса об административных правонарушениях России предусматривает штраф 500 рублей за превышение скорости не более 40 километров в час. По существующим правилам, если штраф оплачивается в течение 20 дней, предусмотрена "скидка" 50 процентов. В итоге просят оплатить, как мы видим, 250 рублей.

Что странно, номер свидетельства о регистрации автомобиля указан "левый". Наш автомобиль - на белорусской регистрации, там никак не может быть "розовый ламинированный документ", в котором только цифры и нет буквенных обозначений"...

Попытаемся разобраться. Для этого обратимся к КоАП РФ, где указан способ, которым постановления, вынесенные в автоматическом режиме, доставляются собственникам транспортных средств.

КоАП РФ. Статья 28.6. Назначение административного наказания без составления протокола

Экземпляры постановления по делу об административном правонарушении и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи, направляются лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, по почте заказным почтовым отправлением в форме копии постановления на бумажном носителе, предусмотренной частью 7 статьи 29.10 настоящего Кодекса, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.

А что в Конвенции?

В общем, как и в Беларуси, такие постановления направляются собственнику транспортного средства и должны содержать все необходимые реквизиты и данные о правонарушении. Но какое дело до нарушений, совершенных на территории другой страны?

Если обратиться к Конвенции о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях ПДД, то она предусматривает лишь шесть видов правонарушений, которые признаются и исполняются сторонами на территории своих стран:

1. Нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшие причинение легких телесных повреждений или материального ущерба.

2. Нарушение водителем транспортного средства обязанности оставаться на месте дорожно-транспортного происшествия.

3. Управление транспортным средством в состоянии опьянения или под воздействием наркотических, а равно иных веществ, оказывающих подобное воздействие.

4. Невыполнение законного требования работника милиции (полиции) об остановке транспортного средства.

5. Уклонение от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние опьянения.

6. Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Нарушения скоростного режима, чтобы признать его на территории другого государства, в Конвенции нет. Камера фотофиксации на российских дорогах хоть и способна "засечь" иностранный регистрационный знак, но "письмо счастья" в автоматическом режиме не формируется, хотя данные о правонарушении в системе сохраняются.

Между тем стоит отметить, что сейчас разрабатываются международные документы, согласно которым "письма счастья" будут находить своих адресатов и за пределами страны.

Виновны или нет?

Но мы немного отвлеклись. Сестру Ярослава попросили оплатить штраф через СМС посредством уведомления на электронный кошелек. Более года назад она пользовалась таким способом оплаты штрафа своего отца, данные об оплате таким способом сохранились. Могли ли эти данные попасть в руки интернет-злоумышленников? При нынешнем развитии технологий, конечно же, да. А это значит, что и "заработать" таким способом некоторые не прочь.

При фиксации административного правонарушения в области дорожного движения техническим средством, работающим в автоматическом режиме, субъектом такого правонарушения является собственник (владелец) транспортного средства (часть 1 статьи 2.6.1 КоАП РФ). Но собственником автомобиля сестра Ярослава не является, а значит, и направляться ей сведения о неком правонарушении не должны.

Статья 28.6 КоАП РФ

Экземпляр постановления в форме электронного документа либо информация, содержащаяся в постановлении, также могут быть направлены лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, при условии регистрации такого лица в Единой системе идентификации и аутентификации и наличия согласия такого лица на получение указанных в настоящей части постановления либо информации с использованием иных средств информационных технологий, включая региональные порталы государственных и муниципальных услуг, и (или) с использованием подвижной радиотелефонной связи.